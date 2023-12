BPCE : L'exigence de fonds propres CET1 portée à 10,47%

BPCE : L'exigence de fonds propres CET1 portée à 10,47%













PARIS, 5 décembre (Reuters) - La banque française BPCE, maison-mère de Natixis, a annoncé mardi que la Banque centrale européenne (BCE) avait relevé l'exigence de fonds propres de Common Equity Tier 1 (CET1) à 10,47% contre 9,54% auparavant. "Avec des ratios au 30 septembre 2023 de 15,4% pour le ratio de CET1 et de 18,2 % pour le ratio de solvabilité global, le groupe BPCE se situe très au-delà des exigences prudentielles de fonds propres applicables à compter du 2 janvier 2024", a-t-il déclaré dans un communiqué. L'exigence de ratio de fonds propres CET1 de la BCE est porté à 8,88% pour Natixis, contre 8,5% auparavant. A fin juin, le ratio réglementaire CET1 de Natixis se situait à 11,2%. (Rédigé par Blandine Hénault)