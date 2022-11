BP pulvérise les prévisions avec un bénéfice de 8,2 milliards de dollars

LONDRES (Reuters) - Le groupe pétrolier BP a annoncé mardi un bénéfice de 8,15 milliards de dollars (8,56 milliards d'euros) pour le troisième trimestre, largement au-dessus des attentes, porté notamment par les très bonnes ventes de gaz naturel.

La société a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 2,5 milliards de dollars.

Ces résultats interviennent après que d'autres géants pétroliers occidentaux, dont Shell, Exxon Mobil et TotalEnergies, ont fait état la semaine dernière d'une nouvelle série de bénéfices exceptionnels qui ont relancé les appels à une augmentation des taxes sur les "superprofits" afin d'aider les gouvernements à faire face à la hausse des prix de l'énergie.

Joe Biden a appelé lundi les compagnies pétrolières et gazières à utiliser leurs bénéfices records pour baisser les prix et augmenter la production, les menaçant d'une taxe exceptionnelle.

BP, qui a augmenté son dividende de 10% au cours du trimestre, rachètera 2,5 milliards de dollars d'actions après avoir racheté 7,6 milliards jusqu'à présent cette année.

Le groupe s'est par ailleurs engagé à utiliser 60% de son cash-flow excédentaire au profit des actionnaires.

Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de BP, qui correspond au bénéfice net de la société, ressort à 8,15 milliards de dollars, tandis que les analystes prévoyaient 6 milliards de dollars, selon le consensus compilé par le groupe. Le résultat a été favorisé par "un résultat exceptionnel dans la commercialisation et le commerce du gaz" ainsi que par la hausse des prix, qui ont compensé la baisse des marges de raffinage et le commerce "moyen" du pétrole. BP a réalisé un bénéfice de 3,3 milliards de dollars un an plus tôt et un bénéfice de 8,45 milliards de dollars, le plus élevé depuis 14 ans, au deuxième trimestre.

(Reportage Ron Bousso et Shadia Nasralla, rédigé par Kirsten Donovan ; version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)