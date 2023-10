BP: Le bénéfice déçoit au T3, plombé par la division gaz

BP: Le bénéfice déçoit au T3, plombé par la division gaz













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le groupe pétrolier BP a annoncé mardi un bénéfice de 3,3 milliards de dollars pour son troisième trimestre, bien en deçà des prévisions, les faibles résultats du gaz et la dépréciation d'une grande partie d'un projet de parc éolien américain ayant éclipsé les marges solides dans le raffinage et le négoce de pétrole. Le groupe britannique a également confirmé son dividende et étendu son programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars au cours des trois prochains mois, laissant ainsi sa politique de distribution inchangée. BP a déprécié 540 millions de dollars au cours du trimestre sur ses projets d'énergie éolienne au large de New York, après que les autorités ont rejeté une demande de meilleures conditions pour refléter ce que le groupe a appelé "les pressions inflationnistes et les retards dans l'obtention des permis". Le groupe norvégien Equinor, partenaire de BP dans ces projets, a enregistré vendredi une dépréciation de 300 millions de dollars. L'action BP recule de 4% dans les premiers échanges à Londres. Biraj Borkhataria, analyste chez RBC, souligne que les bénéfices ont déçu dans toutes les divisions. Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de BP pour le troisième trimestre, qui correspond au bénéfice net de la société, à 3,3 milliards de dollars, est inférieur aux prévisions de 4 milliards de dollars du consensus fourni par le groupe, principalement en raison d'une baisse significative des bénéfices de la division gaz du groupe. Ce résultat est en hausse par rapport aux 2,6 milliards de dollars des trois mois précédents, mais il représente moins de la moitié des 8,15 milliards de dollars enregistrés au troisième trimestre 2022, lorsque les bénéfices des grands groupes pétroliers ont atteint des records en raison de la flambée des prix du pétrole et du gaz. La major s'attend à ce que les marges de raffinage du secteur au quatrième trimestre soient "nettement inférieures" à celles du troisième trimestre. Ses rivaux Chevron et Exxon Mobil ont tous les deux publié la semaine dernière une forte baisse de leurs bénéfices trimestriels sur un an en raison de la baisse des prix de l'énergie. Shell publiera ses résultats jeudi. (Reportage Ron Bousso et Shadia Nasralla; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)