BP: Forte baisse des bénéfices au T3, prolongation du programme de rachat d'actions

(Bien lire "milliards" au §3) (Reuters) - Le groupe pétrolier BP a annoncé mardi un bénéfice de 3,3 milliards de dollars pour son troisième trimestre, bien en deçà des prévisions, en raison d'une forte baisse des prix de l'énergie. Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de BP pour le troisième trimestre, qui correspond au bénéfice net de la société, est inférieur aux prévisions de 4 milliards de dollars du consensus fourni par le groupe. A titre de comparaison, les bénéfices s'élevaient à 2,6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023 et à 8,15 milliards de dollars un an plus tôt. Le groupe a en outre étendu son programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars. (Reportage Ron Bousso et Shadia Nasralla; version française Diana Mandiá)