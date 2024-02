BP fait mieux que prévu au T4, hausse des rachats d'actions

LONDRES (Reuters) - BP a fait état mardi d'un bénéfice de trois milliards de dollars (2,8 milliards d'euros) au quatrième trimestre, dépassant les prévisions, alors que la major pétrolière britannique a augmenté le rythme de ses rachats d'actions. Les résultats trimestriels ont porté le bénéfice de BP pour 2023 à 13,8 milliards de dollars, soit une baisse de 50% par rapport à l'année précédente, en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz et de l'affaiblissement des marges de profit du raffinage. (Reportage Ron Bousso; version française Stéphanie Hamel)