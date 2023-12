BP dit à son tour suspendre temporairement tout transit via la mer Rouge

BRUXELLES (Reuters) - La major pétrolière britannique BP a annoncé lundi avoir temporairement interrompu tous les transits via la mer Rouge après les attaques récentes menées par le mouvement rebelle yéménite Houthi, allié de l'Iran. "La sécurité de notre personnel et de ceux qui travaillent pour notre compte est la priorité de BP", a déclaré la compagnie. "Compte tenu de la détérioration des conditions de sécurité pour la navigation en mer Rouge, BP a décidé d'interrompre temporairement tous les transits en mer Rouge". Une autorité maritime britannique a signalé lundi une possible explosion près d'un navire à proximité du détroit de Bab al-Mandab ainsi que deux autres incidents dans la zone, située à l'extrémité sud de la mer Rouge. (Reportage Ron Bousso, rédigé par Julia Payne, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)