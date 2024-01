BP confirme Murray Auchincloss au poste de directeur général

LONDRES, 17 janvier (Reuters) - Le directeur général par intérim de BP, Murray Auchincloss, a été nommé directeur général permanent mercredi, mettant un terme à une recherche de quatre mois pour trouver un nouveau dirigeant à la major pétrolière secouée par la démission soudaine en septembre de Bernard Looney en raison de plusieurs accusations de relations personnelles avec des collègues. Murray Auchincloss, ancien directeur financier de BP, a indiqué qu'il poursuivrait une stratégie visant à réduire les émissions de carbone, à renforcer la capacité en matière d'énergies renouvelables et de carburants propres et à réduire la production de pétrole et de gaz d'ici 2030. A la Bourse de Londres, BP reculait de 1,2% dans la matinée, sur fond de repli des cours du brut qui pèse sur l'ensemble du secteur. Depuis le départ de Bernard Looney, l'action BP a fait moins bien en Bourse que ses rivaux, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles la major pourrait être une cible d'acquisition dans le contexte d'une récente vague de consolidation. "Notre stratégie, qui consiste à passer d'une société pétrolière internationale à une société énergétique intégrée ne change pas. Je suis convaincu de la valeur significative que nous pouvons créer", a déclaré Murray Auchincloss dans un communiqué. "Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous concentrer sur les résultats, en opérant de manière sûre et efficace, en mettant en exécution avec discipline et en nous focalisant toujours sur les rendements", a-t-il ajouté. Murray Auchincloss, âgé de 53 ans et devenu directeur général par intérim en septembre dernier, a joué un rôle clé dans la formulation des changements apportés par Bernard Looney à la stratégie de l'entreprise visant notamment au ralentissement du retrait des activités pétrolières et gazières et à la réduction des dépenses dans les énergies renouvelables dans le but d'améliorer les rendements. Le porte-parole de BP a indiqué que Kate Thomson restera directrice financière par intérim, pendant que le processus de sélection d'une personne au poste permanent se poursuit. En décembre, des sources avaient indiqué à Reuters que le processus de recherche de candidats au poste de directeur général du groupe incluait des candidats externes. En plus de la candidature de Murray Auchincloss, le comité du personnel et de la gouvernance du groupe a aussi examiné les candidatures internes de Carol Howle, responsable du commerce et du transport maritime, et d'Emma Delaney, responsable des clients et des produits. Le salaire annuel du nouveau directeur général de BP s'élèvera à 1,45 million de livres (1,69 million d'euros) hors primes. (Reportage Ron Bousso ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)