BP augmente ses rachats d'actions, meilleur bénéfice trimestriel depuis une décennie

LONDRES (Reuters) - BP a annoncé une augmentation de ses projets de rachats d'actions après avoir publié un bénéfice courant trimestriel de 6,25 milliards de dollars (5,95 milliards d'euros), au plus haut depuis plus de dix ans et malgré des charges exceptionnelles de 24 milliards de dollars liées à son retrait annoncé de Russie.

La décision d'abandonner sa participation de 19,75% dans le géant pétrolier russe Rosneft et de deux autres coentreprises a entraîné une perte globale de 20,4 milliards de dollars pour le trimestre.

Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, un indicateur très suivi par le marché, a atteint 6,2 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant largement les attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 4,49 milliards de dollars.

Le bénéfice est dû aux performances "exceptionnelles" de la division de négoce de pétrole et de gaz de BP, ainsi qu'à la hausse des prix du pétrole et du gaz et aux fortes marges de raffinage.

En février, le groupe pétrolier britannique a annoncé un bénéfice annuel de 12,85 milliards de dollars (11,27 milliards d'euros), le plus élevé en huit ans.

(Reportage Ron Bousso et Shadia Nasralla, version française Anait Miridzhanian; édité par Kate Entringer)