BP affiche un bénéfice au T1 à 5 Mds$, rachat d'actions en baisse

LONDRES, 2 mai (Reuters) - BP a fait état mardi d'un bénéfice de 5 milliards de dollars (4,55 milliards d'euros) au premier trimestre 2023, en hausse par rapport aux trois mois précédents, avec la vigueur des échanges de pétrole et de gaz, mais la société a réduit son programme de rachat d'actions. Le cours de l'action de BP était reculait d'environ 4% en début de séance à la Bourse de Londres, à 513,3 pence, contre une baisse d'environ 1% pour l'indice des compagnies pétrolières européennes. Le bénéfice de BP, qui a dépassé les prévisions, s'inscrit dans la lignée des bons résultats de ses rivaux, notamment Exxon Mobil et Chevron la semaine dernière, qui continuent de bénéficier des prix de l'énergie élevés malgré un certain fléchissement depuis le début de l'année. BP a fait état pour le premier trimestre d'un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, qui définit le bénéfice net de l'entreprise, à 4,96 milliards de dollars. Une hausse par rapport aux 4,8 milliards de dollars du quatrième trimestre 2022, et dépassant les attentes des analystes à 4,3 milliards, selon un consensus fourni par la société. Il s'agit toutefois d'une baisse par rapport aux 6,25 milliards de dollars enregistrés au premier trimestre 2022. Le bénéfice reflète "un résultat exceptionnel en matière de commercialisation et de négoce de gaz, un niveau inférieur d'activité de révision des raffineries et un résultat très solide en matière de négoce de pétrole", a déclaré BP, notant la compensation partielle de la baisse des prix du pétrole et du gaz et des marges de raffinage. La société a déclaré qu'elle rachèterait 1,75 milliard de dollars d'actions supplémentaires au cours des trois prochains mois, dépassant ainsi son objectif d'utiliser 60% de ses liquidités excédentaires à cette fin. Ce montant est toutefois inférieur aux 2,75 milliards de dollars rachetés au cours des trois mois précédents. Son dividende est resté inchangé à 6,61 centimes de dollars par action, après une augmentation de 10% en février. BP avait déjà réduit de moitié son dividende à la suite de la pandémie. DIESEL PLUS FAIBLE La société londonienne a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les prix du pétrole et du gaz européen restent élevés au deuxième trimestre, même si les marges bénéficiaires du raffinage devraient diminuer en raison de la baisse des prix du diesel. L'action BP a surperformé le secteur depuis le début de l'année, avec une hausse de 10%, contre 6% pour Exxon et 3% pour Shell. Le prix de référence du pétrole brut Brent s'est établi en moyenne à 81 dollars le baril au cours des trois premiers mois de l'année, soit une baisse de 16% par rapport à l'année précédente et de 7% par rapport au quatrième trimestre 2022. Le bénéfice de BP a atteint le chiffre record de 28 milliards de dollars en 2022, avec la flambée des prix de l'énergie et alors que la volatilité des marchés a avantagé son importante activité de négoce. (Reportage Ron Bousso et Shadia Nasralla ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)