BP affiche un bénéfice annuel record de $27,6 mds, hausse du dividende

Crédit photo © Reuters

par Ron Bousso et Shadia Nasralla LONDRES (Reuters) - Le groupe pétrolier BP a fait état mardi d'un bénéfice record de 27,6 milliards de dollars (25,72 milliards d'euros) pour l'année 2022, avec la flambée des prix de l'énergie, et a augmenté son dividende de 10% et revu ses perspectives d'investissement en hausse. Pour le quatrième trimestre, le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de BP, qui correspond au bénéfice net de la société, ressort à 4,8 milliards de dollars, tandis que les analystes prévoyaient un bénéfice de 5 milliards de dollars, selon le consensus compilé par le groupe. Ce chiffre est à comparer aux 4 milliards de dollars de l'année précédente et aux 8,2 milliards de dollars du troisième trimestre de 2022. Les résultats ont été affectés par une activité de négoce de gaz plus faible après un troisième trimestre "exceptionnel", une hausse de la maintenance des raffineries et une baisse des prix du pétrole et du gaz. Le titre BP était en hausse de 3,4% après l'ouverture de la bourse à Londres. "Nous renforçons BP, avec la plus forte fiabilité de nos usines en amont jamais enregistrée et nos coûts de production les plus bas depuis 16 ans, ce qui contribue à générer de solides rendements et à réduire la dette pour le onzième trimestre consécutif", a déclaré le directeur général Bernard Looney dans un communiqué. BP vise désormais à produire 2 millions de barils équivalent pétrole par jour d'ici 2030, soit une baisse de 25% par rapport aux niveaux de 2019. Le groupe souhaite se concentrer davantage sur la production d'énergies à faible teneur en carbone. L'entreprise a également augmenté la fourchette supérieure de ses prévisions d'investissements annuels globaux jusqu'en 2030, entre 14 et 18 milliards de dollars, contre 14 à 16 milliards de dollars précédemment. Les dépenses pour les activités pétrogazières augmenteraient de 1 milliard de dollars par an jusqu'en 2030. Le raffineur a augmenté son dividende de 10% à 6,610 cents par action. Elle l'avait réduit de moitié à 5,25 cents en juillet 2020 pour la première fois en dix ans, en raison de la pandémie de COVID-19. La société a également annoncé un programme de rachat d'actions pour 2,75 milliards de dollars au cours des trois prochains mois, après avoir acheté pour 11,7 milliards de dollars d'actions en 2022. (Reportage de Ron Bousso et Shadia Nasralla; version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)