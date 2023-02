BP affiche un bénéfice annuel record de 27,6 mds de dollars, hausse du dividende

BP affiche un bénéfice annuel record de 27,6 mds de dollars, hausse du dividende













LONDRES, 7 février (Reuters) - Le groupe pétrolier BP a fait état mardi d'un bénéfice record de 27,6 milliards de dollars (25,72 milliards d'euros) pour l'année 2022, avec la flambée des prix de l'énergie, et a augmenté son dividende de 10%. Pour le quatrième trimestre, le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de BP, qui correspond au bénéfice net de la société, ressort à 4,8 milliards de dollars, tandis que les analystes prévoyaient un bénéfice de 5 milliards de dollars, selon le consensus compilé par le groupe. Ce chiffre est à comparer aux 4 milliards de dollars de l'année précédente et aux 8,2 milliards de dollars du troisième trimestre de 2022. La société a également annoncé un programme de rachat d'actions pour 2,75 milliards de dollars au cours des trois prochains mois, après avoir acheté pour 11,7 milliards de dollars d'actions en 2022 (Reportage de Ron Bousso et Shadia Nasralla; version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)