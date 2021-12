Boycott diplomatique US des JO de Pékin : La Chine dénonce une "manipulation"

par Steve Holland, Humeyra Pamuk, Michael Martina et David Brunnstrom

WASHINGTON/PEKIN, 7 décembre (Reuters) - La Chine a décrit comme une "manipulation politique" la décision des Etats-Unis de n'envoyer aucune délégation diplomatique à Pékin pour les Jeux olympiques d'hiver en février prochain en raison de la situation des droits de l'homme dans le pays.

Réagissant à la décision de l'administration du président américain Joe Biden, l'ambassade de Chine à Washington a déclaré qu'aucune invitation n'avait de toute façon été transmise aux représentants américains.

"En fait, tout le monde se fiche de la présence ou non de ces gens, et cela n'a aucun impact sur l'organisation réussie des Jeux olympiques d'hiver 2022 de Pékin", a dit le porte-parole de l'ambassade.

Avant l'officialisation de la décision américaine, le ministère chinois des Affaires étrangères avait déclaré que les responsables américains devaient cesser d'appeler au boycott diplomatique des JO d'hiver de Pékin s'ils voulaient éviter une détérioration de leurs relations avec la Chine.

"Si les Etats-Unis s'obstinent à aller au bout de ce projet, la Chine prendra des contre-mesures fermes", avait expliqué le porte-parole du ministère lors d'une conférence de presse.

Les Etats-Unis accusent la Chine d'opprimer la minorité musulmane des Ouïghours dans le Xinjiang, ce que Pékin dément.

"L'administration américaine n'enverra aucun représentant officiel, ni aucun diplomate, aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin, étant donné le génocide en cours et les crimes contre l'humanité perpétrés par la République populaire de Chine dans le Xinjiang", a déclaré la porte-parole de la Maison blanche, Jen Psaki, lors d'une conférence de presse.

L'organisation des prochains Jeux d'hiver en Chine a suscité de nombreuses critiques et appels au boycott à travers le monde, et notamment au Congrès américain.

Les athlètes américains participeront bien aux Jeux olympiques, qui se dérouleront du 4 au 20 février, et bénéficieront de tout le soutien du gouvernement, a toutefois précisé Jen Psaki.

"Les athlètes de l'équipe américaine ont tout notre soutien, nous serons avec eux à 100% et les encouragerons depuis les Etats-Unis", a-t-elle déclaré. (avec Brad Heath, Trevor Hunnicutt, David Brunnstrom, Gabriel Crossley; version française Jean Terzian, Myriam Rivet et Augustin Turpin, édité par Matthieu Protard et Jean-Michel Bélot)