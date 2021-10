Boxe : Vainqueur par KO de Wilder, Fury conserve son titre

par Adrien Verger (iDalgo)

Le Britannique Tyson Fury entre un peu plus dans la légende après sa victoire face à Deontay Wilder dans un combat d'anthologie. En difficulté dans le 4e round après avoir expédié Wilder au tapis à deux reprises dans le 3e, Fury est resté debout et a imposé sa domination jusqu'au bout. Plus fort, plus précis, le Britannique n'a jamais baissé l'intensité de ses coups. L'Américain a fait ce qu'il pouvait pour rester debout mais le natif de Wythenshawe est tombé à terre, mis KO par son adversaire dans le 11e round. C'est la deuxième fois que le "Gipsy King" domine Wilder. Il porte désormais son invincibilité à 32 combats et conserve sa ceinture de champion du monde des poids lourds.