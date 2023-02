Bouygues vise pour Equans une marge opérationnelle courante des activités de 5% en 2027

23 février (Reuters) - Bouygues a présenté jeudi les objectifs de sa société de services multi-techniques Equans, rachetée en 2022 à Engie, visant notamment une marge opérationnelle courante des activités en hausse de 5% en 2027. "Avec un chiffre d'affaires proforma de 17,7 milliards d'euros en 2022 et fort de ses 90.000 collaborateurs, Equans devient le premier métier du Groupe après son rapprochement avec Bouygues Énergies & Services", indique le groupe dans un communiqué. La société vise une marge opérationnelle courante des activités entre 2,5% et 3% en 2023, proche de 4% en 2025 et de 5% en 2027. À partir de 2025, Equans anticipe une accélération de la croissance organique de son chiffre d'affaires pour atteindre celle des comparables du marché, ajoute le groupe. Bouygues a finalisé en octobre 2022 le rachat d'Equans, alors filiale de l'énergéticien français Engie, afin de créer "un acteur mondial majeur des services multi-techniques, ancré en France". La société regroupe une large gamme de services dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique et la robotique, le numérique ou encore les services généraux (facility management). (Rédigé par Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)