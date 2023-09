Bouygues veut retirer sa filiale Colas de la Bourse

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Bouygues a annoncé lundi son intention de déposer un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les titres de Colas, filiale spécialisée dans les travaux publics, au prix de 175 euros par action. L'offre de Bouygues, payable exclusivement en numéraire, correspond à "une prime de 54,2% sur le cours de bourse de Colas à la clôture du 15 septembre 2023", a indiqué le groupe dans un communiqué de presse. La cotation des actions Colas sera suspendue lundi et reprendra mardi. Bouygues a aussi annoncé la dissociation des fonctions de président et directeur général de Colas. Frédéric Gardès a démissionné de ses fonctions de PDG et de son mandat d’administrateur, indiquant au conseil d'administration de Colas que le projet de retrait de la cote et la restructuration de la direction "ne correspondaient pas à ses attentes personnelles". Pascal Grangé est nommé président non exécutif de Colas, et Pierre Vanstoflegatte devient directeur général. "Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une opération de simplification de la structure capitalistique de Colas et du groupe Bouygues", précise l'entreprise qui détient actuellement 96,8% du capital de Colas. (Rédigé par Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)