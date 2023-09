Bouygues veut retirer sa filiale Colas de la Bourse

18 septembre (Reuters) - Bouygues a annoncé lundi son intention de déposer un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les titres de Colas, filiale spécialisée dans les travaux publics, au prix de 175 euros par action. L'offre de Bouygues, payable exclusivement en numéraire, correspond à "une prime de 54,2% sur le cours de bourse de Colas à la clôture du 15 septembre 2023", a indiqué le groupe dans un communiqué de presse. Bouygues a aussi annoncé la dissociation des fonctions de président et directeur général de Colas. (Rédigé par Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)