Bouygues recule après son projet de rachat de La Poste Telecom

Bouygues recule après son projet de rachat de La Poste Telecom













PARIS, 23 février (Reuters) - Bouygues recule vendredi matin à la Bourse de Paris, après l'annonce jeudi par sa filiale Bouygues Telecom d'un accord d'exclusivité avec La Poste pour racheter La Poste Telecom pour 950 millions d'euros. A 08h25 GMT, Bouygues perdait 1,26%, l'une des plus mauvaises performances du CAC 40 qui progressait au même moment de 0,12%. La Poste Telecom est détenue à 51% par le groupe La Poste et à 49% par SFR. Le prix d'acquisition des titres a été fixé à 950 millions d'euros et sera ajusté en fonction du calendrier de réalisation de l'opération, a précisé Bouygues Telecom dans un communiqué. A lire aussi... "Aucun investissement complémentaire ne serait nécessaire pour la partie réseau. Bouygues Telecom prévoit néanmoins des coûts d'intégration en 2025 et 2026 pour préparer l'opération de migration des clients", ajoute le groupe, qui précise que l'opération ajouterait environ 140 millions d'Ebitda après loyer par an à partir de 2028. Le groupe a également conclu un accord de distribution exclusif associant le groupe La Poste, La Banque Postale et La Poste Telecom. Les analystes de JP Morgan relèvent que le prix d'acquisition est élevé, mais évoquent "les avantages de l'accord de distribution, une base de clientèle plus large, les opportunités de commerce interentreprises liées au réseau de distribution de La Poste et l'absence d'impact sur le capex de Bouygues". A l'échelle du groupe Bouygues, l'acquisition pourrait faire progresser l'Ebditda de 2%, calculent les analystes. Le courtier maintient son objectif de cours de 49 euros et sa recommandation à "surpondérer". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)