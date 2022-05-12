Bouygues publie un CA au T1 en hausse à 8,20 milliards d'euros
12 mai (Reuters) - BOUYGUES:
* VENTES AU T1 À EUR 8,20 MDS CONTRE EUR 7,74 MDS L'AN DERNIER
* PERTE OPÉRATIONNELLE COURANTE AU T1 À EUR 77 MLNS CONTRE PERTE EUR 77 MLNS L'AN DERNIER
* PERTE NETTE PART DU GROUPE AU T1 À EUR 131 MLNS CONTRE BÉNÉFICE EUR 21 MLNS L'AN DERNIER
* ENDETTEMENT FINANCIER NET À FIN MARS EUR 2,11 MDS CONTRE EUR 2,64 MDS L'AN DERNIER
* À 18,6 MILLIARDS D'EUROS, LA TRÉSORERIE DISPONIBLE DU GROUPE RESTE À UN NIVEAU TRÈS ÉLEVÉ
* LE GROUPE RESTE TRÈS VIGILANT QUANT AUX CONSÉQUENCES INDIRECTES LIÉES AU CONFLIT ENTRE LA RUSSIE ET L'UKRAINE
* EN 2022, LE GROUPE ATTEND UNE NOUVELLE AUGMENTATION DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE SON RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT PAR RAPPORT À 2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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