Bouygues porté par sa division Equans au S1

Bouygues porté par sa division Equans au S1













28 juillet (Reuters) - Bouygues a annoncé vendredi un résultat opérationnel courant des activités meilleur que prévu, en hausse de 41,7% au premier semestre, aidé par sa nouvelle division Equans. Le groupe de BTP, de médias et de télécoms a affiché un résultat opérationnel courant des activités de 727 millions d'euros sur la période, alors que les analystes s'attendaient à 691 millions, selon un consensus compilé par l'entreprise. (Reportage Michal Aleksandrowicz et Nathan Vifflin à Gdansk, version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)