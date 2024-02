Bouygues grimpe avec la hausse de son résultat opérationnel courant en 2023

(Actualisé avec cours de Bourse, détails, perspectives, dividende) 27 février (Reuters) - Le conglomérat français Bouygues progresse en Bourse après avoir fait état mardi d'un résultat opérationnel courant en hausse en 2023, porté principalement par la contribution d'Equans. À la Bourse de Paris, le titre Bouygues bondit de 6,7% à 36,29 euros vers 10h00 GMT. Le groupe de construction, de télécommunications et de médias a affiché un bénéfice d'exploitation courant des activités à 2,41 milliards d'euros, en hausse de 19% sur un an. A lire aussi... Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 56 milliards d'euros, en hausse de 4% sur un an à périmètre et change constants, et de 26% en données publiées. "La rapidité et la qualité de l'intégration d'Equans au sein du groupe Bouygues, ainsi que les premières étapes du déploiement du plan stratégique présenté à la communauté financière en février 2023, sont un grand sujet de satisfaction", a déclaré Olivier Roussat, directeur général du groupe. Equans, rachetée en 2022 à Engie, regroupe une large gamme de services dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique et la robotique, le numérique ou encore les services généraux (facility management). La division a constitué environ un quart du résultat opérationnel courant du groupe en 2023. Dans le même temps, le carnet de commandes de la division immobilière de Bouygues a enregistré une chute de 32% sur un an, avec des réservations de logements en baisse de 25%. Bouygues Immobilier a "fait face à des conditions de marché très difficiles en France", a indiqué Olivier Roussat. Pour 2024, Bouygues vise un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant en légère croissance par rapport à 2023, au regard d'un "environnement économique et géopolitique incertain". Le conglomérat a déclaré proposer un dividende de 1,90 euro par action pour 2023, en hausse de 10 centimes par rapport à l'année précédente. (Rédigé par Gaëlle Sheehan, avec Michal Aleksandrowicz, édité par Blandine Hénaumt)