Bouygues enregistre un bénéfice au T1, porté par l'acquisition d'Equans

Bouygues enregistre un bénéfice au T1, porté par l'acquisition d'Equans













16 mai (Reuters) - Bouygues a fait état mardi d'un résultat d'exploitation positif au premier trimestre, dépassant les attentes du marché, porté par l'acquisition d'Equans l'année dernière. Le groupe de construction, de télécommunications et de médias a affiché un bénéfice d'exploitation courant de 9 millions d'euros au premier trimestre, contre une perte de 66 millions d'euros un an plus tôt. Les analystes interrogés par la société s'attendaient à une perte de 2 millions d'euros. (Reportage Diana Mandiá et Michal Aleksandrowicz à Gdansk ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Tangi Salaün)