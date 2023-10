Bouygues affiche un ROC plus fort que prévu sur 9 mois

(Reuters) - Le conglomérat français Bouygues a fait état mardi d'un résultat opérationnel courant plus fort que prévu sur neuf mois, grâce notamment à sa division Equans. Le groupe a publié un résultat opérationnel courant des activités d'environ 1,62 milliard d'euros entre janvier et septembre, contre 1,57 milliard attendu par les analystes selon un consensus fourni par la société. Bouygues a également confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année. L'environnement opérationnel du groupe de construction et de télécommunications est marqué par une inflation et des coûts d'emprunts élevés ainsi que des taux de change volatils. La division Equans, qui comprend l'ancienne unité de services d'Engie achetée en octobre 2022, ainsi que l'ancienne branche Energies & Services du groupe, a contribué pour près de 34% au chiffre d'affaires de Bouygues. (Reportage Michal Aleksandrowicz ; rédaction Mariana Abreu ; édité par Blandine Hénault)