Bouygues affiche un ROC plus fort que prévu sur 9 mois

31 octobre (Reuters) - Le conglomérat français Bouygues a fait état mardi d'un résultat opérationnel courant plus fort que prévu sur neuf mois, grâce notamment à sa division Equans. Le groupe de construction et de télécommunications a publié un résultat opérationnel courant des activités d'environ 1,62 milliard d'euros entre janvier et septembre, contre 1,57 milliard attendu par les analystes selon un consensus fourni par la société. Bouygues a également confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année. (Reportage Michal Aleksandrowicz ; rédaction Mariana Abreu ; édité par Blandine Hénault)