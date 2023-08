Bousculade dans un stade de Madagascar, 12 morts

ANTANANARIVO (Reuters) - Douze personnes sont mortes et environ 80 autres ont été blessées vendredi à Madagascar dans une bousculade lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux des Îles de l'océan Indien à l'une des entrées du stade Barea, à Antananarivo, a annoncé le Premier ministre malgache, Christian Ntsay. Onze personnes ont été grièvement blessées, a-t-il indiqué. "Un incident malheureux s'est produit. Il y a eu une bousculade à l'entrée. Il y a eu de nombreux blessés. Nous observerons quelques instants de silence car certains de nos compatriotes sont morts alors qu'ils tentaient d'entrer", a déclaré le président malgache Andry Rajoelina à la foule rassemblée dans le stade. Les causes de l'incident n'étaient pas immédiatement connues. (Reportage Lova Rabary, avec Hereward Holland, version française Jean-Stéphane Brosse et Camille Raynaud)