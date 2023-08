Bourse : Vers une stabilisation des actions à l'ouverture, les tensions s'apaisent un peu

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues stables jeudi à l'ouverture, après la décision de Fitch sur la note américaine, les investisseurs se concentrant sur les annonces de la Banque d'Angleterre sur ses taux d'intérêt et sur les résultats trimestriels d'Apple et d'Amazon. Les premières indications disponible donnent un recul de 0,02% pour le CAC 40 parisien, de 0,06% pour le Dax à Francfort et en hausse de 0,1% pour le FTSE à Londres. La séance de mercredi, qui s'est soldée par des performances négatives en Europe et à Wall Street, a été marquée par la dégradation inattendue de la note de crédit des Etats-Unis par l'agence Fitch. Cette décision a créé un trouble parmi les investisseurs mais plusieurs grandes maisons de courtage ont jugé qu'il était peu probable qu'elle entraîne un ralentissement durable des marchés financiers, notant que l'économie américaine était plus forte qu'elle ne l'était lorsque S&P a abaissé sa note en 2011. L'abaissement de la note de Fitch a donné aux investisseurs l'occasion de souffler un peu après un mois de juillet en hausse. L'attention se tourne désormais vers la Banque d'Angleterre dont le communiqué de politique monétaire est attendu pour 11h00 GMT et les marchés anticipent une nouvelle hausse de taux d'un quart de point alors que l'inflation britannique reste près de quatre fois supérieure à l'objectif de 2%. Du côté de l'actualité des entreprises américaines, l'événement du jour interviendra après la clôture de Wall Street avec les publications des géants de la technologie Apple et Amazon, dont le poids sur les indices est considérable. LES VALEURS A SUIVRE : En France, Société Générale a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portée par sa gestion des coûts et les bonnes performances d'ALD, sa filiale de location automobile, qui ont atténué la forte baisse de ses activités de banque de détail. A WALL STREET La Bourse de New York a clôturé dans le rouge mercredi alors que, après cinq mois consécutifs de hausse des principaux indices de Wall Street, les investisseurs ont privilégié les prises de bénéfices à la suite de la décision de l'agence Fitch. L'indice Dow Jones a cédé 0,98% à 35.282,52 points, le S&P-500 a perdu 1,38% à 4.513,39 points - son plus important repli sur une journée depuis le 25 avril - et le Nasdaq Composite 2,17% à 13.973,45 points. Une enquête publiée dans la journée a montré que le secteur privé américain a créé plus d'emplois qu'attendu en juillet, suggérant que le marché du travail continue de rester résilient et pourrait protéger l'économie d'une récession. Parmi les mouvements à noter côté valeurs, CVS Health a progressé de 3,3% après avoir battu les attentes sur son bénéfice et Advanced Micro Devices a reculé de 7% sur fond d'inquiétudes que son projet visant à concurrencer Nvidia dans les semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle soit trop ambitieux. EN ASIE Le Nikkei à Tokyo abandonne 1,32% dans le sillage de Wall Street. En Chine, les indices boursiers sont peu changés bien que l'activité dans les services y a progressé à un rythme un peu plus rapide en juillet. Le CSI 300 prend 0,15% et le SSE Composite de Shanghai cède 0,02%. TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat américains continuent de monter, à 4,1243% pour le dix ans qui a atteint la veille un pic de neuf mois à 4,126%. Du côté des devises, le dollar monte de 0,21% face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui recule d'autant à 1,0926 dollar. PÉTROLE Après deux séances de repli, le marché pétrolier se stabilise à 83,28 dollars pour le baril de Brent et à 79,55 dollars pour le brut léger américain. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)