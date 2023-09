Bourse : Société Générale poursuit sa baisse après sa chute de lundi

Bourse : Société Générale poursuit sa baisse après sa chute de lundi













19 septembre (Reuters) - Société Générale poursuit son recul en Bourse mardi, après avoir chuté de 12% la veille après la présentation très attendue du plan stratégique du nouveau directeur général de la banque, Slawomir Krupa, qui a déçu analystes et investisseurs. L'action Société Générale perd 0,81% à 23,09 euros à 08h12 GMT, lanterne rouge du CAC 40 qui avance au même moment de 0,36%. Les objectifs financiers à l'horizon 2026 - qui prévoient notamment une croissance annuelle des revenus comprise entre 0% et 2% en moyenne - ont été jugés décevants par les analystes. Mardi, HSBC a abaissé sa recommandation d'"achat" à "conserver" sur le titre Société Générale, évoquant un appétit limité pour une refonte majeure de la banque et donc des catalyseurs à court terme limités. "A court terme, nous nous attendons à ce que la prévision de croissance des revenus de 0% à 2% pèsent sur les estimations de bénéfices du consensus", indiquent les analystes de HSBC dans une note. Ils ajoutent que ce nouvel objectif suggère une dynamique limitée des revenus, en particulier sur une base corrigée de l'inflation. RBC souligne de son côté que Société Générale fournit "peu de munitions" pour un potentiel de révision à la hausse de la recommandation. "Jusqu'à ce qu'il y ait des éléments permettant de dire que les objectifs de Société Générale sont trop conservateurs, nous ne voyons pas de raison d'être plus optimistes", écrit RBC, qui a réduit son objectif de cours de 8,6% à 32 euros. Citi estime pour sa part que "la réaction de marché est due à la déception concernant le rendement du capital et la rentabilité dans certains domaines" ainsi qu'au positionnement de certains opérateurs de marché. "Les investisseurs à court terme se retirent de leurs positions tandis que ceux à long terme attendront davantage de preuves que le plan est mis en place pour retourner sur la valeur". (Rédigé par Diana Mandia, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)