Bourse : Séance sans relief en vue Europe avant Thanksgiving

par Claude Chendjou PARIS - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement mercredi pour une session qui devrait être de nouveau calme, à la veille de la fête de Thanksgiving aux Etats-Unis où Wall Street sera fermée jeudi et la séance de vendredi écourtée. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait grignoter 0,13% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,11% et le FTSE 100 à Londres 0,06%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,12%. Le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) des 31 octobre et 1er novembre, publié mardi soir, a montré que les responsables de banque centrale sont convenus qu'ils pouvaient adopter une approche prudente sur les taux d'intérêt, estimant que de nouvelles hausses seraient nécessaires seulement "si" des données suggéraient des progrès insuffisants contre l'inflation. Ces "minutes" ont été jugées sans surprise et les investisseurs parient toujours sur une baisse des taux des grandes banques centrales l'an prochain, certains traders commençant à estimer que la première baisse du coût du crédit aux Etats-Unis pourrait même intervenir dès le mois mars 2024, selon le baromètre Fedwatch de CME group. Pour la séance du jour, les volumes d'échange devraient être réduits, de nombreux opérateurs étant déjà en congés alors que Wall Street sera fermée jeudi et la session de vendredi raccourcie à 18h00 GMT. Sont néanmoins attendus ce mercredi les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis qui devraient confirmer un reflux des tensions sur le marché de l'emploi et l'indice de confiance du Michigan pour le mois de novembre. En Europe, le principal indicateur de la semaine est attendu jeudi avec la publication des PMI d'activité qui donneront des éléments sur l'évolution de la conjoncture économique alors qu'une récession reste redoutée dans le bloc communautaire. A WALL STREET La Bourse de New York a fini dans le rouge mardi, le S&P-500 et le Nasdaq voyant s'arrêter une série de cinq séances dans le vert, alors que des distributeurs américains ont enregistré une baisse après des prévisions décevantes et que les valeurs technologiques se sont repliées. L'indice Dow Jones a cédé 0,18%, ou 62,75 points, à 35.088,29 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 9,19 points, soit 0,20%, à 4.538,19 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 84,55 points (0,59%) à 14.199,98 points. Les principaux indices de Wall Street sont restés dans le rouge après la publication des "minutes" de la Fed. "En l'absence de catalyseurs pour continuer à porter le marché vers le haut aujourd'hui, il y a eu des déceptions pour les actions et quelques prises de bénéfices", a déclaré Michael James, directeur général Wedbush Securities. Côté valeurs, le distributeur Kohl's a plongé de 8,6% après des ventes trimestrielles inférieures aux attentes, tandis que Lowe's a reculé 3,1% en raison de la baisse de sa prévision de bénéfice annuel. Best Buy, lui, s'est replié de 0,7% à la suite d'une prévision morose pour ses ventes annuelles. EN ASIE A la côture de la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a avancé de 0,29% à 33.451,83 points, tandis que le Topix, plus large, a pris 0,44% à 2.378,19 points, à la faveur d'un rebond technique, les marchés japonais étant fermés jeudi. Les indices ont été également soutenus par Fast Retailing (+1,26%) Cyberagent (+4,95%). L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) a perdu mercredi 0,54% après avoir gagné plus de 3% la semaine dernière et touché mardi un plus haut depuis septembre. En Chine, le SSE Composite de Shanghai a reflué de 0,79% et le CSI 300 a abandonné 1,02%. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES/TAUX L'indice dollar, mesurant les fluctuations du billet vert face à un panier de devises internationales, rebondit mercredi, de 0,20%, mais reste près d'un creux de deux mois et demi. Le dollar s'est déprécié depuis le début du mois d'environ 3% et se dirige vers sa plus forte baisse mensuelle en un an. L'euro recule de 0,08%, à 1,09 dollar après avoir touché mardi un sommet depuis la mi-août, à 1,0966. La livre sterling s'affiche à 1,2515 dollar (-0,18%), revenant d'un pic de deux mois atteint mardi à 1,2554. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,4178%, mais il accuse un repli d'environ 50 points de base depuis le début du mois. Celui du Bund allemand de même échéance s'affiche à 2,586%, en hausse d'environ trois points de base, après un repli d'environ 2,5 points mardi. PÉTROLE Le marché pétrolier est pratiquement stable avant la publication des chiffres des stocks de brut aux Etats-Unis. Ils devraient avoir augmenté la semaine dernière de près de 9,1 millions de barils, selon des sources citant l'American Petroleum Institute. Le Brent reflue de 0,27% à 82,23 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,24% à 77,58 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSU PRÉCÉDENT S USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 13 226.000 231.000 novembre USA 15h00 Indice de confiance du Michigan nov. 60,6 60,4 (définitif) (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)