Bourse : Repli en vue en Europe avant plusieurs rendez-vous majeurs

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi à l'entame d'une série d'événements politique, économique et monétaire dans la semaine qui pourraient provoquer de la volatilité sur les marchés. Les marchés européens devraient en outre s'inscrire dans le sillage des places asiatiques qui sont globalement affectées par l'absence d'annonces majeures de mesures de relance de la part de Pékin alors que s'est ouvert la session annuelle du Congrès national du peuple (CNP). Le Premier ministre Li Qiang a dit vouloir "transformer" le modèle économique de la Chine, avec une croissance autour de 5% cette année, sans fournir de précisions sur la manière d'y arriver. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,29% à l'ouverture, s'éloignant du seuil des 8.000 points qu'il vise depuis la semaine dernière. Le Dax à Francfort est attendu en baisse de 0,37%. Le FTSE 100 à Londres pourrait refluer de 0,23%. L'indice EuroStoxx 50 devrait abandonner 0,33%. A lire aussi... Pour la séance du jour, les investisseurs prendront connaissance sur le plan économique des chiffres de l'activité des services pour le mois de février en zone euro et aux Etats-Unis, ainsi que de l'indice des prix à la production en janvier dans le bloc monétaire. Ces indicateurs seront surveillés alors que les deux principaux événements de la semaine portent sur la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et le rapport mensuel sur l'emploi américain de vendredi. Avant cela, plusieurs banquiers centraux, dont le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell, se seront exprimés, tandis que mercredi sera publié le Livre beige de la Fed qui sert de base de travail au comité de politique monétaire (FOMC) de la banque centrale américaine. Pour ajouter à une semaine déjà chargée, ce mardi marque également le "Super Tuesday", caractérisé par le vote simultané d'un grand nombre d'Etats américains pour départager les candidats du Parti démocrate et du Parti républicain en vue de l'élection présidentielle de novembre alors que jeudi le président Joe Biden doit prononcer son discours sur l'état de l'Union. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse lundi, la prudence dominant sur les marchés avant une nouvelle salve d'indicateurs et deux interventions du président de la Fed, Jerome Powell, qui seront interprétées comme un signe de l'imminence, ou non, du début de l'assouplissement monétaire de l'institution. L'indice Dow Jones a cédé 0,25%, ou 97,55 points, à 38.989,83 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 6,13 points, soit 0,12%, à 5.130,95 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 67,43 points (-0,41%) à 16.207,51 points. Aux valeurs, Apple a perdu 2,53% après avoir été condamnée lundi par la Commission européenne à une amende de 1,84 milliard d'euros pour infraction à la concurrence. La marque à la pomme a annoncé faire appel. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a fini en repli de 0,03% à 40.097,63 points, au lendemain d'une séance record, consécutive à une hausse de 19% de l'indice depuis le début de l'année. Le Topix, plus large, a en revanche gagné 0,5% à 2.719,93 points. Sur le Nikkei, les investisseurs ont opté pour des prises de bénéfice sur des valeurs comme Advantest (-2,64%) et Daikin Industries (-2,17%). L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) abandonne 1%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai grappille 0,13% et le CSI 300 prend 0,5%, dans une séance volatile où les marchés digèrent les annonces du Parlement chinois alors que l'activité du secteur des services en Chine a ralenti en février à 52,5, contre 52,7 en janvier, selon l'enquête Caixin. Le dollar monte légèrement mardi, de 0,07%, face à un panier de devises de référence après avoir stagné la veille. L'euro reflue de 0,06%, à 1,0848 dollar, les marchés tablant sur un statu quo sur les taux de la BCE jeudi et une première baisse du loyer de l'argent en juin. La livre sterling s'échange à 1,2676 dollar (-0,11%) à la veille de la présentation du budget par le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, qui s'emploie à tempérer les attentes sur une baisse des impôts. Dans les cryptomonnaies, le bitcoin, monté récemment à un sommet de deux ans, cède 0,41%, à 67.216 dollars. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,2092%, après avoir touché la veille un creux de deux semaines et demi. PÉTROLE Les cours pétroliers reculent mardi, les engagements de la Chine à transformer son économie n'ayant pas réussi à convaincre les investisseurs, toujours préoccupés par le ralentissement de la consommation dans le pays. Le Brent reflue de 0,31% à 82,54 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,44% à 78,39 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Production industrielle janvier -0,3% 1,1% FR 08h50 Indice S&P Global/HCOB des février 48,0 48,0* services (définitif) FR 08h50 Indice S&P Global/HCOB février 47,7 47,7* composite (définitif) DE 08h55 Indice S&P Global/HCOB des février 48,2 48,2* services (définitif) DE 08h55 Indice S&P Global/HCOB février 46,1 46,1* composite (définitif) EZ 09h00 Indice S&P Global/HCOB des février 50,0 50,0* services (définitif) EZ 09h00 Indice S&P Global/HCOB février 48,9 48,9* composite (définitif) GB 09h30 Indice S&P Global/CIPS des février 54,3 54,3* services (définitif) GB 09h30 Indice S&P Global/CIPS février 53,3 53,3* composite (définitif) ZE 10h00 Prix à la production janvier n.d. -0,8% US 15h00 ISM des services février 53,0 53,4 *première estimation (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)