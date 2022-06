Bourse : Repli en vue en Europe après une remontée des rendements américains

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi après la clôture en demi-teinte de Wall Street et une nouvelle poussée des rendements obligataires, les préoccupations liées à l'inflation et au resserrement des politiques monétaires limitant une nouvelle fois l'appétit pour les actifs risqués.

Les contrats à terme sur indices suggèrent un repli de 0,54% pour le CAC 40 à Paris, de 0,72% pour le Dax à Francfort, de 0,3% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,76% pour l'EuroStoxx 50.

À Wall Street, alors que les grands indices progressaient nettement à l'ouverture, l'ambiance s'est dégradée par la suite après la remontée du rendement des bons du Trésor à dix ans à plus de 3%, au plus haut depuis près d'un mois.

Ce mouvement s'explique par l'imminence d'importantes adjudications mais aussi par les craintes liées à l'inflation, avant la publication vendredi des chiffres mensuels des prix à la consommation.

Les anticipations d'inflation aux Etats-Unis continuent en effet de monter à huit jours des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui devraient inclure un nouveau relèvement de ses taux d'intérêt.

"Une fois de plus, la sensibilité des actions américaines au retour des rendements américains à plus de 3% a tempéré la tendance haussière, les marchés restant sensibles à la thématique de l'inflation et aux interrogations sur la réaction des banques centrales à la persistance des tensions inflationnistes", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

En Europe, le rendement à dix ans allemand, à 1,335% dans les premiers échanges, est au plus haut depuis 2014.

La Banque centrale européenne (BCE) ne devrait pas toucher à ses taux jeudi mais elle pourrait donner aux marchés de nouvelles indications sur ses intentions pour les prochains mois.

Et en Australie, la RBA a surpris les investisseurs en relevant son taux directeur de 50 points de base, une hausse plus forte qu'attendu.

Les chiffres des commandes à l'industrie en Allemagne, en baisse inattendue de 2,7% en avril, pourraient aussi peser sur la tendance boursière en ravivant les craintes de baisse de l'activité économique.

À WALL STREET

Les actions américaines ont terminé dans le vert lundi mais sous leurs plus hauts du jour, la séance ayant été une nouvelle fois agitée entre rebond des valeurs de croissance et inquiétudes sur l'inflation et les taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a gagné 0,05%, ou 16,08 points, à 32.915,78, le Standard & Poor's 500 a pris 12,89 points (+0,31%) à 4.121,43 et le Nasdaq Composite a avancé de 48,64 points (+0,40%) à 12.061,37.

Amazon, en hausse de 2%, a été le principal catalyseur du S&P-500 et du Nasdaq. Didi Global a quant à lui bondi de 24,30% après une information de presse selon laquelle les autorités chinoises vont autoriser le service de VTC à revenir dans les boutiques en ligne d'applications pour smartphones.

En baisse, Twitter a perdu 1,5% après qu'Elon Musk a menacé d'abandonner son projet de rachat du réseau social.

Les contrats à terme suggèrent pour l'instant une ouverture dans le rouge.

EN ASIE

À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en hausse de 0,1% après être repassé en séance au-dessus de 28.000 points pour la première fois depuis le 31 mars, grâce notamment à une nouvelle progression des valeurs automobiles, qui ont profité de la baisse du yen face au dollar: Mazda a gagné 4,17%, Honda 2,52%, Toyota 1,27% et Nissan 2,61%.

En Chine, les grands indices, qui progressaient nettement à mi-séance grâce aux espoirs de reprise de la consommation, ont effacé à l'approche de la clôture: le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,06% et le CSI 300 ne gagne plus que 0,08%.

CHANGES

Le dollar continue de s'apprécier face aux autres grandes devises (+0,38%) et notamment face au yen, contre lequel il a inscrit un nouveau plus haut de 20 ans après la remontée des rendements des bons du Trésor.

L'euro souffre moins que le yen mais recule à 1,0671 contre 1,0751 au plus haut en séance lundi.

La livre sterling, elle, cède du terrain après le vote serré des députés conservateurs sur la confiance au Premier ministre britannique, Boris Johnson, ce dernier étant jugé très affaibli même s'il a sauvé son poste.

PÉTROLE

Le marché pétrolier continue de bénéficier de l'allègement des restrictions sanitaires en Chine comme des doutes des investisseurs sur la volonté et la capacité des pays producteurs de l'Opep+ de réduire les tensions sur le marché.

Le Brent gagne 0,29% à 119,86 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,33% à 118,89 dollars.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)