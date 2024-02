Bourse : Record historique du Stoxx 600 !

PARIS, 22 février (Reuters) - L'indice boursier paneuropéen Stoxx 600 a touché jeudi un plus haut historique, à la faveur d'un rally sur les actions mondiales déclenché par la publication des résultats de Nvidia. Le Stoxx 600 a touché un plus haut à 495,81 points en début de séance, dépassant son précédent record de 495,46 points atteint en janvier 2022. Il a ensuite atténué ses gains après la publication d'indices PMI mitigés en zone euro. Vers 09h15 GMT, le Stoxx 600 gagnait 0,6% à 494,01 euros. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)