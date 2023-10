Bourse : Rebond prudent des actions avant la Fed

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse lundi à l'ouverture et les Bourses européennes rebondissent également prudemment à mi-séance, les investisseurs mettant momentanément de côté les craintes liées aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient pour se concentrer sur les résultats de plusieurs mastondontes américaines attendues cette semaine et les décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,58% pour le Dow Jones, de 0,60% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,72% pour le Nasdaq après une séance en ordre dispersé vendredi marquée par un repli des deux premiers indices. À Paris, le CAC 40 avance de 0,66% à 6.840,47 points vers 11h20 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,56% et à Londres, le FTSE prend 0,83%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,74% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,72%. Le Stoxx 600, qui a perdu plus de 4% sur les deux dernières semaines, rebondit de 0,62%. Les derniers développements en provenance de la bande de Gaza, où l'armée israélienne dit avancer "conformément au plan" prévu, semblent ne pas avoir d'impact sur les marchés financiers. "L'offensive terrestre à Gaza suscitera encore des inquiétudes, mais elle est largement attendue et c'est la raison pour laquelle, je pense, qu'on n'a pas constaté une réaction particulièrement négative sur les marchés aujourd'hui", note Susannah Streeter, responsable changes et marchés financers chez Hargreaves Lansdown. Le reflux des craintes géopolitiques survient alors que la Fed entame mardi une réunion de politique monétaire de deux jours qui devrait déboucher sur un statu quo sur les taux d'intérêt, selon le baromètre Fedwatch de CME Group. Le lendemain de la décision de la Fed, la Banque d'Angleterre (BoE) rendra la sienne, tandis qu'en zone euro la Banque centrale européenne (BCE) a opté la semaine dernière pour une pause après dix hausses successives de ses taux. Le gouverneur de la banque centrale lituanienne Gediminas Simkus a estimé lundi que la BCE n'aura pas besoin de relever ses taux en décembre, sauf surprise majeure. Sur le marché obligataire en Europe, les rendements se replient légèrement alors que des données sur l'inflation en Espagne et dans certains Landër en Allemagne montrent une stagnation, voire un ralentissement de la hausse des prix, en attendant la publication à 12h00 GMT des chiffres en la matière au niveau national de la première économie d'Europe. Sur le plan microéconomique, les investisseurs attendent cette semaine les résultats trimestriels d'Apple, McDonald's, Pfizer et Eli Lilly. Parmi les entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leur résultats trimestriels, 78% ont dépassé les attentes des analystes. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Apple, qui tient dans la soirée une conférence de présentation de nouveaux produits, est indiqué dans le vert, tandis que les valeurs de croissance comme Amazon et Tesla prennent de 0,9% à 1,6%. VALEURS EN EUROPE ArcelorMittal cède 4,51%, le groupe ayant confirmé des discussions en vue de la nationalisation de sa filiale au Kazakhstan à la suite d'un incendie meurtrier dans une mine de charbon au cours du week-end. Dassault Systemes prend 3,13% à la faveur de la décision de JPMorgan de passer de "sous-pondération" à "surpondérer" sur la valeur. Siemens Energy poursuit son redressement (+5,61%), les inquiétudes concernant la capacité du groupe à fournir des garanties pour de grands projets industriels s'étant atténuées dans un contexte de poursuites des négociations avec l'Etat allemand. Sur le plan sectoriel, le compartiment de la santé (+0,93%) affiche l'une des meilleures progressions du Stoxx 600, tiré notamment Novo Nordisk (+2,86%) et Sanofi (+1,63%), ce dernier regagnant une partie du terrain perdu vendredi après l'annonce de l'abandon de son objectif de marge pour 2025. TAUX Les rendements obligataires aux Etats-Unis restent en hausse, les investisseurs digérant les dernières données économiques et leur impact sur la trajactoire à long terme des taux de la Fed. Le dix ans américain prend prend lundi cinq points de base, à 4,9006%, mais il avait franchi au début du mois le seuil de 5%. En zone euro, le rendement du Bund allemand de même échéance recule d'un peu plus d'un point de base, à 2,836%. CHANGES Le dollar recule de 0,11% face à un panier de devises de référence, dont l'euro qui gagne 0,26% à 1,0591 dollar. La monnaie japonaise se négocie en revanche à 149,77 yens pour un dollar, en baisse de 0,11% alors que la Banque du Japon (BoJ) a entamé ce lundi une réunion de deux jours de politique monétaire. Les cambistes restent partagés sur une éventuelle inflexion de la politique de la BoJ. PÉTROLE Le marché pétrolier démarre la semaine en repli après avoir pris 3% vendredi sur fond de tensions au Moyen-Orient: le Brent reflue de 1,05% à 89,53 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 1,31% à 84,42 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)