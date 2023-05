Bourse : Rebond prudent attendu en Europe après deux séances dans le rouge

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en très léger rebond jeudi à l'ouverture après deux séances consécutives de baisse liée à l'impasse dans les négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,11% pour le CAC 40 à Paris, de 0,08% pour le Dax à Francfort, de 0,13% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,09% pour l'EuroStoxx 50. A l'approche de l'échéance du 1er juin, une date confirmée mercredi par la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, l'enlisement des négociations sur la dette des Etats-Unis a alimenté dans les dernières séances l'aversion au risque. "Ces mises à jour qu'on reçoit indiquant que les discussions progressent ou calent, ce ne sont que des sources de volatilité supplémentaires", a déclaré Matt Stucky, gestionnaire de portefeuille chez Northwestern Mutual Wealth Management Company. L'agence de notation Fitch a placé mercredi la note souveraine des Etats-Unis sous surveillance en vue d'une possible dégradation. L'indice VIX, considéré comme un baromètre fiable de la peur sur les marchés, a frôlé mercredi un sommet de trois semaines, en bondissant de près de 10% au-dessus de 20 points. A ces inquiétudes s'ajoutent les interrogations sur l'évolution de la conjoncture, la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) américain pour le premier trimestre étant attendue à 12h30 GMT, au même moment que la statistique hebdomadaire des inscriptions au chômage. Le marché prendra connaissance vendredi de l'indice PCE des prix pour le mois d'avril, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine, alors que le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire a montré que les responsables de la Fed étaient "globalement convenus" que la nécessité de continuer à relever les taux d'intérêt était devenue "moins certaine". Certains membres du FOMC ont toutefois plaidé en faveur d'un maintien des options de la Fed sur les taux, signe d'une certaine division, selon Ray Attrill, responsable de la stratégie changes chez National Australia Bank. Face au risque d'importants dommages collatéraux pour l'économie, des voix s'élèvent par ailleurs au sein de la Fed pour une modification de l'objectif d'inflation de 2%, selon les récents propos tenus par des responsables de l'institution. Pour l'heure, les marchés tablent avec une probabilité de 33,6% sur un nouveau relèvement des taux de 25 points de base en juin contre une probabilité de 28% la semaine dernière, selon le baromètre FedWatch de CME Group. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse mercredi alors que les discussions entre la Maison blanche et des chefs de file du Congrès sur le relèvement du plafond de la dette américaine n'ont toujours pas abouti, laissant planer le spectre d'un défaut de paiement à compter de début juin. L'indice Dow Jones a cédé 0,77%, ou 255,59 points, à 32.799,92 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 30,34 points, soit 0,73%, à 4.115,24 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 76,08 points (0,61%) à 12.484,16 points. Dix des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé la séance dans le rouge, au premier rang desquels l'immobilier. Seule l'énergie a fini en hausse. Côté valeurs, parmi les mouvements à noter, le repli de 3,1% de Citigroup après que la banque s'est ravisée à propos de la vente de son unité mexicaine Banamex pour 7 milliards de dollars. EN ASIE A l'approche de la clôture à la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 0,24% à 30.756,6 points mais le Topix, plus large, perd 0,3% à 2.146,04 points L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) reflue de 0,84%, au plus bas depuis le 21 mars et en bonne voie pour une deuxième séance consécutive dans le rouge. En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,41% et le CSI 300 cède 0,34%. CHANGES/TAUX Aux changes, l'indice dollar progresse de 0,22% face à un panier de devises de référence. Le billet vert est à un sommet de deux mois contre l'euro et de six mois contre le yen. L'euro s'affiche à 1,0732 dollar (-0,15%). Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, le plus sensible aux anticipations sur les taux d'intérêt, bondit de 6,4 points de base, à 4,4047%. PÉTROLE Le marché pétrolier se stabilise après les fortes hausses des précédentes séances liées notamment à la perspective d'une nouvelle réduction de la production de l'Opep+ au regard de l'avertissement émis par le ministre saoudien de l'Energie contre les investisseurs pariant sur une baisse des cours. Le Brent cède 0,14% à 78,25 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,3% à 74,12 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)