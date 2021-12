Bourse : Rebond en vue pour les actions après une nouvelle séance difficile

(Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture malgré les incertitudes des investisseurs concernant la pandémie de COVID-19 et les dernières annonces du président de la Réserve fédérale américaine. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait ouvrir en hausse de 1,1%. Les contrats à terme signalent un gain de 0,85% pour le Dax à Francfort, de 0,75% pour le FTSE à Londres et de 0,92% pour l'EuroStoxx 50. "Comme le marché a vraiment survendu et surdigéré l'Omicron, il est logique que les prix des actifs rebondissent", a déclaré Edison Pun, analyste de marché principal chez Saxo Markets. Le Stoxx 600 a perdu mardi 0,9%, portant son repli mensuel à 2,64%, en raison de crainte sur l'efficacité des vaccins existants contre le variant Omicron du coronavirus après les déclarations du patron du groupe pharmaceutique Moderna.

Les marchés européens et américains ont légèrement accentué leur repli à la suite de l'audition de Jerome Powell devant la commission bancaire du Sénat américain au cours de laquelle le président de la Réserve fédérale a déclaré que les membres de l'institution discuteront lors de la réunion des 14 et 15 décembre de l'opportunité d'accélérer la réduction des achats d'obligations de quelques mois. L'inflation élevée, à 6,2% sur un an en octobre, ne devrait refluer qu'au second semestre 2022, a ajouté Jerome Powell qui estime opportun de renoncer au terme "transitoire" pour décrire la hausse des prix. Il sera entendu pour une nouvelle audition mais cette fois par la commission des services financiers de la Chambre des représentants, ce mercredi à partir de 15h00 GMT. Avant cela, les investisseurs suivront dans la journée les indices PMI manufacturiers définitifs en Europe pour novembre, ainsi que l'ISM manufacturier aux Etats-Unis et l'enquête ADP sur l'emploi, pour évaluer le rythme de la reprise économique mondiale.

LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette baisse mardi après que Jerome Powell a laissé entendre que la Fed pourrait mettre fin au rachats d'obligations plus rapidement que prévu face à la hausse de l'inflation, accentuant la pression sur un marché déjà préoccupé par la propagation d'un variant Omicron. L'indice Dow Jones a cédé 1,86% à 34.483,72 points, le S&P-500 a perdu 1,90% à 4.567,00 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,55% à 15.537,69 points. Les contrats à terme indiquent également un rebond à l'ouverture, entre +0,6% à +1,5%. EN ASIE Après trois jours de repli, le Nikkei à Tokyo a repris 0,41%, même si les doutes concernant l'impact d'Omicron ont pesé sur le sentiment du marché. En Chine, le CSI 300 (+0,03%) et la Bourse de Shanghai (+0,14%) sont stables en dépit de la contraction de l'activité manufacturière en novembre tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong rebondit de 1% sur des rachats à bon compte après avoir atteint un creux de plus d'un an la veille.

TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans gagne trois points de base, à 1,4732%. Il a perdu plus de quatre points la veille bien que le repli ait été limité par les propos jugées "hawkish" de Jerome Powell. "Une fin plus rapide du processus de 'tapering' pourrait impliquer une remontée des taux plus tôt," a déclaré Ben Jeffery chez BMO Capital Markets.

CHANGES Les monnaies refuges comme le yen et le franc suisse reculent après avoir profité mardi de l'aversion pour le risque. La devise américaine évolue sans grand changement face à un panier de devises de référence avant les statistiques attendues dans la journée. L'euro est stable, à 1,1335 dollar.

PÉTROLE Le marché du pétrole efface une partie des pertes de la précédente séance alors que les principaux pays producteurs de brut vont se réunir pour discuter de la façon de répondre à la menace potentielle du variant Omicron sur le demande mondiale. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) se réunira ce mercredi après 13h00 GMT, puis retrouvera ses alliés, dont la Russie, pour une autre réunion jeudi. Le Brent prend 3,44% à 71,61 dollars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,23% à 68,32 dollars le baril.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MERCREDI 1ER DECEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 8h50 Indice PMI Markit novembre 54,6 54,6* manufacturier définitif DE 8h55 Indice PMI Markit novembre 57,6 57,6* manufacturier définitif EZ 9h00 Indice PMI Markit novembre 58,6 58,6* manufacturier zone euro définitif GB 9h30 Indice PMI Markit novembre 58,2 58,2* manufacturier définitif US 13h15 Enquête ADP sur l'emploi novembre 525.000 571.000 privé US 15h00 Indice ISM manufacturier novembre 61,0 60,8 * Premières estimations LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 34668,00 +211,00 +0,61% S&P-500 4612,75 +46,50 +1,02% Nasdaq-100 16400,00 +249,50 +1,54% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 34483,72 -652,22 -1,86% +12,67% S&P-500 4567,00 -88,27 -1,90% +21,59% Nasdaq 15537,69 -245,14 -1,55% +20,56% Nasdaq 100 16135,92 -263,32 -1,61% +25,20% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1792,23 -17,12 -0,95% +16,64% Eurostoxx 50 0,00 -46,45 -1,13% +14,37% CAC 40 6721,16 +0,00 +0,00% +21,07% Dax 30 0,00 -180,73 -1,18% +10,07% FTSE 7059,45 -50,50 -0,71% +9,27% SMI 0,00 -61,05 -0,50% +13,60% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1334 1,1336 -0,02% -7,19% Dlr/Yen 113,58 113,13 +0,40% +10,09% Euro/Yen 128,76 128,30 +0,36% +1,45% Dlr/CHF 0,9201 0,9186 +0,16% +3,95% Euro/CHF 1,0432 1,0413 +0,18% -3,47% Stg/Dlr 1,3330 1,3295 +0,26% -2,51% Indice $ 95,9150 95,9940 -0,08% -0,27% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 172,2500 -0,1200 Bund 10 ans -0,3440 -0,0030 Bund 2 ans -0,7480 -0,0090 OAT 10 ans 0,0130 +0,0000 +35,70 Treasury 10 ans 1,4715 +0,0310 Treasury 2 ans 0,5868 +0,0610 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 68,31 66,18 +2,13 +3,22% +11,60% Brent 71,58 69,23 +2,35 +3,39% +8,41% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)