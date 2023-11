Bourse : Rebond en Europe avant l'inflation en zone euro

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes rebondissent vendredi après le mouvement de consolidation de la veille et avant la publication des chiffres mensuels de l'inflation en zone euro, les investisseurs pariant toujours sur une baisse des taux des grandes banques centrales l'an prochain. À Paris, le CAC 40 prend 0,68% à 7.216,98 points vers 08h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,47% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,59%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,57%, le FTSEurofirst 300 de 0,50% et le Stoxx 600 de 0,73%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent pour leur part une hausse de 0,11% pour le Dow Jones, de 0,24% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,07% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en ordre dispersé. Les données définitives sur les prix à la consommation en zone euro seront connues à 10h00 GMT et le consensus Reuters prévoit un ralentissement à 0,1% sur un mois et une décélération à 2,9% sur un an. Le reflux des pressions inflationnistes en Europe et aux Etats-Unis a contribué depuis le début de la semaine à l'embellie sur les marchés, même si la séance de jeudi a été marquée par une légère baisse sur fond de consolidation. La tendance de fond d'une détente sur l'obligataire et d'une remontée sur les actions demeure avec un nouveau repli des rendements du Bund allemand et des Treasuries américains vendredi. Les marchés monétaires voient avec une probabilité de 100% une baisse des taux de la BCE de 100 points de base d'ici décembre 2024. Plusieurs banquiers centraux, dont la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde, le vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre Dave Ramsden et le vice-président de la Réserve fédérale américaine Michael Barr doivent par ailleurs s'exprimer ce vendredi. L'évolution de la conjoncture en Europe tempère cependant le potentiel de gains. Les ventes au détail au Royaume-Uni ont par exemple affiché en octobre une contraction inattendue, de 0,3% sur un mois, suggérant une probable révision du PIB britannique au troisième trimestre. En Bourse, la tendance positive est emmenée par le secteur de la santé (+1,26%) avec Novo Nordisk et Sanofi qui gagnent respectivement 2,14% et 1,21%. En queue du Stoxx 600, Volvo Cars chute de 12,02%, à un plus bas historique, sa maison mère Geely ayant lancé un programme de cession de 100 millions d'actions du constructeur automobile suédois. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)