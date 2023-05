Bourse : Rebond des actions avant l'emploi US

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes regagnent du terrain vendredi dans les premiers échanges en attendant la publication des chiffres de l'emploi américain, qui pourraient donner plus d'indications sur la trajectoire future de la politique monétaire de la Réserve fédérale. À Paris, le CAC 40 gagne 0,45% à 7.373,81 points à 07h57 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,61% et à Francfort, le Dax avance de 0,4%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,22%, le FTSEurofirst 300 de 0,28% et le Stoxx 600 de 0,23%. Wall Street a fini dans le rouge alors que la banque californienne PacWest Bancorp (-51%) a dit envisager une vente parmi plusieurs options stratégique, faisant chuter son cours de 51% et le secteur financier de 1,29%. Les difficultés persistantes dans le monde bancaire amènent certains observateurs à penser que la Réserve fédérale devra prochainement mette fin à son cycle de hausse des taux d'intérêt, comme elle l'a laissé entendre à l'issue de sa réunion mercredi. "Les turbulences bancaires américaines augmentent le risque d'atterrissage brutal pour l'économie (...) Nous pensons que d'autres hausses de la Fed ne sont pas à l'ordre du jour", a déclaré Emmanuel Cau, chez Barclays, ajoutant que seule "une chute rapide de l'inflation" ou "un fort affaiblissement de la croissance" inciterait la banque centrale à abaisser ses taux. Les résultats du géant Apple, supérieurs aux attentes, contribuent aussi à améliorer le climat de marché. Dans les échanges en après-Bourse, le groupe de Cupertino prenait 2% et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 sont en hausse de 0,4%. La prudence pourrait toutefois limiter la prise de risque dans l'attente des statistiques de l'emploi aux Etats-Unis en avril, qui doivent être publiées à 12h30 GMT. Dans l'actualité des sociétés européennes, Air France-KLM abandonne 3,81%, des analystes soulignant une perte d'exploitation légèrement supérieure aux attentes. Le concurrent britannique IAG gagne lui 2,72%, le propriétaire de British Airways prévoyant un bénéfice au-dessus de ses attentes cette année grâce à un important rebond de la demande. Adidas grimpe de 5,06%, parmi les plus fortes progressions du Stoxx 600, après la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)