Bourse : Prudence en vue en Europe avant un discours de Powell

par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mercredi, les marchés peinant depuis le début de la semaine à trouver une direction claire après le récent rallye né de l'espoir de la fin de la remontée des taux des grandes banques centrales. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,27% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,38% et le FTSE 100 à Londres 0,35%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,34%. Le risque de récession en zone euro au regard des dernières données des PMI et la faiblesse des exportations chinoises ont suscité mardi un regain d'aversion au risque et des inquiétudes sur l'état de la conjoncture mondiale alors qu'une intervention du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, est particulièrement attendue ce mercredi à partir de 14h15 GMT. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, et son homologue de Chicago, Austan Goolsbee, ont refusé mardi d'écarter la possibilité de relever encore les taux. Des responsables de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE) doivent également s'exprimer ce mercredi. "Il y avait une certaine euphorie à la fin de la semaine dernière, car on pensait que la Fed en avait fini (avec la hausse des taux), que le marché de l'emploi ralentissait et que l'économie américaine allait connaître un atterrissage en douceur", note Michael Hewson, chef analyste marchés chez CMC Markets. "Les investisseurs ont commencé à devenir un peu plus lucides. Il existe un risque que la Fed puisse à nouveau augmenter ses taux", a-t-il ajouté. Les rendements obligataires des bons du Trésor et le dollar remontent mercredi de leur creux de plusieurs semaines. Avant les discours des banquiers centraux, le marché aura pris connaissance des chiffres mensuels des ventes au détail en zone euro et des données définitives de l'inflation en Allemagne en octobre. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mardi, le S&P-500 et le Nasdaq enregistrant leur plus longue série dans le vert depuis deux ans grâce notamment aux valeurs de croissance. L'indice Dow Jones a gagné 0,17%, ou 56,94 points, à 34.152,80 points. Le S&P-500, plus large, a pris 12,40 points, soit 0,28%, à 4.378,38 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 121,08 points (0,90%) à 13.639,86 points. "Ce que le marché et les traders disent, ce pour quoi ils poussent, c'est la fin (du resserrement), c'est une baisse des taux, comme s'ils essayaient de forcer la main" de la Fed, a déclaré Ken Polcari, directeur de Kace Capital Advisors. Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, l'énergie a été le moins performant, avec une baisse de plus de 2% dans le sillage du déclin des prix du brut. Le repli des rendements obligataires a profité aux géants technologiques comme Amazon, en progression de 2,1%, Microsoft, qui a pris 1,1%, et Apple, en hausse de 1,5%. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur une perte de 0,33% à 32.166,48 points, tandis que le Topix, plus large, a abandonné 1,16% à 2.305,95 points. Les solides résultats de Nintendo (+6,09%) et de Mazda Motor (+10,39%) ont toutefois limité la baisse des indices. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,30%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai reflue de 0,57% et le CSI 300 cède 0,69%. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: Crédit Agricole SA a fait état mercredi de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, portés par la performance solide de sa division de financement et d'investissement et de l'activité banque de détail. CHANGES/TAUX Le dollar, qui a enregistré la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire depuis environ quatre mois, avance de 0,10% face à un panier de devises de référence. Le billet vert est soutenu par les commentaires prudents des responsables de la Fed sur l'évolution des taux. L'euro recule de 0,13%, à 1,0685 dollar, pénalisé par l'assombrissement des perspectives dans le bloc monétaire. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans gagne près de trois points de base, à 4,606%, après être tombé vendredi à 4,484% pour la première fois depuis le 26 septembre. Ce taux avait atteint le mois dernier un pic de 16 ans, à 5,021%. PÉTROLE Le marché pétrolier recule encore après avoir touché mardi son plus bas niveau depuis plus de trois mois, plombé par les craintes sur la demande des Etats-Unis et la Chine. Les exportations chinoises de biens ont baissé en octobre et les stocks américains de brut ont augmenté la semaine dernière de près de 12 millions de barils, selon des sources citant les chiffres de l'American Petroleum Institute. Le Brent reflue de 0,2% à 81,45 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,41% à 77,05 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)