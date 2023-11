Bourse : Prudence en vue en Europe avant les indices PMI

Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi après le rallye observé la semaine dernière dans un contexte de détente sur l'obligataire née des annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed) et d'indicateurs économiques suggérant la fin de la remontée des taux d'intérêt. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,15% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait céder 0,03%, tandis que le FTSE 100 à Londres pourrait grappiller 0,07%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,07%. Après le statu quo sur les taux décidé respectivement par la Fed, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE), plusieurs données économiques, dont le rapport sur l'emploi et l'indice ISM des services aux Etats-Unis, ont confirmé le ralentissement de l'économie, confortant le scénario d'un impact du resserrement des grandes banques centrales et la perspective d'une pause durable sur le coût du crédit. Les marchés estiment désormais avec une probabilité de 90% que la Fed ne remontera plus ses taux dans l'actuel cycle de resserrement et qu'elle pourrait même les baisser dès le mois de juin, selon le baromètre FedWatch. Cet espoir sera mis à l'épreuve de nouvelles données, dont les chiffres définitifs mensuels de l'activité des services dans plusieurs pays de la zone euro attendus dans la journée, alors que cet indicateur au Royaume-Uni a affiché vendredi une nouvelle contraction en octobre. Pour le reste de la semaine sont attendus des indicateurs d'inflation (mardi) et la statistique mensuelle des ventes au détail en zone euro (mercredi), le produit intérieur brut britannique (vendredi) et des interventions de banquiers centraux. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse vendredi sur fond de forte baisse des taux, le rendement du dix ans ayant touché en séance un creux de plus de cinq semaines, après le rapport sur le marché du travail aux Etats-Unis qui a fait état de 150.000 emplois non-agricoles créés en octobre au lieu 180.000. L'indice Dow Jones a gagné 0,66%, ou 222,24 points, à 34.061,32 points. Le S&P-500, plus large, a pris 40,56 points, soit 0,94%, à 4.358,34 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 184,09 points (+1,38%) à 13.478,28 points. "(Le rapport sur l'emploi) renforce le sentiment que la Fed va préserver le statu quo dans un avenir proche et qu'elle n'augmentera de nouveau ses taux que si l'inflation accélère", a commenté Matt Palazzolo, stratégiste chez Bernstein Private Wealth Management. La plupart des onze secteurs majeurs du S&P500 ont progressé, notamment celui de l'immobilier, tandis que côté valeurs, Apple a terminé en baisse après avoir fait état de prévisions de ventes pour la période des fêtes inférieures aux attentes. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain de 2,37% à 32.708,48 points, à un sommet de plus d'un mois, et le Topix, plus large, a pris 1,64% à 2.360,46 points. Les indices ont été soutenus par le secteur des semi-conducteurs et par la bonne tenue de Wall Street vendredi. Concernant la politique monétaire, la Banque du Japon (BoJ) est en passe de mettre fin à son biais accommodant, son gouverneur Kazuo Ueda ayant déclaré lundi que l'institution était désormais proche d'atteindre son objectif d'inflation. Les minutes de la réunion des 21 et 22 septembre de la BoJ montrent cependant que la plupart des membres du conseil des gouverneurs de la banque centrale n'ont pas jugé nécessaire de nouveaux ajustements sur le contrôle de la courbe des taux et sont convenus de poursuivre l'assouplissement monétaire pour atteindre les objectifs d'inflation et de croissance des salaires. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 2,0%, après avoir pris la semaine dernière 2,8%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,90% et le CSI 300 progresse de 1,34%. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: Ryanair a annoncé lundi anticiper un bénéfice annuel record et s'est engagé pour la première fois à verser aux actionnaires un dividende régulier. CHANGES/TAUX Le dollar est pratiquement stable (-0,04%) face à un panier de devises de référence après avoir reflué de 1,3% la semaine dernière, au plus bas depuis fin septembre. L'euro grignote encore 0,06%, à 1,0735 dollar après un gain de 1% vendredi, son niveau le plus élevé en deux mois. La livre sterling s'affiche à 1,2384 dollar (+0,08%). Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, qui a perdu 35 points de base depuis son pic de 16 ans touché en octobre, repart légèrement à la hausse, d'environ trois points, à 4,5912%. Ce taux avait atteint 5,021% le mois dernier. Le rendement du Bund allemand de même échéance, qui a reflué de 18 points la semaine dernière, sa chute hebdomadaire la plus importante depuis le 2 juin, reprend 4,6 points de base, à 2,682%. PÉTROLE Les cours pétroliers progressent, l'Arabie saoudite et la Russie, deux des principaux exportateurs de brut, ayant réaffirmé dimanche leur intention de poursuivre la réduction de leurs extractions jusqu'à la fin de l'année: le Brent avance de 0,61% à 85,41 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,73% à 81,10 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)