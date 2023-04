Bourse : Prudence en vue en Europe avant les indicateurs PMI

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes, hormis Londres, sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture avant la publication de plusieurs indicateurs de conjoncture économique en Europe et aux Etats-Unis alors que les investisseurs ont été refroidis la veille par une statistique sur le marché du travail américain. Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,27% pour le CAC 40 à Paris, de 0,11% pour le Dax à Francfort et de 0,26% pour l'EuroStoxx 50. Le FTSE 100 à Londres pourrait grappiller 0,01% à l'ouverture. Après les données des PMI sur l'activité manufacturière en zone euro, publiées lundi, qui ont montré une nouvelle contraction en mars, les ménages réduisant leurs dépenses de consommation avec le renchérissement du coût de la vie, les investisseurs prendront connaissance ce mercredi des chiffres des PMI composite en zone euro et au Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, l'indice ISM des services pour le mois de mars est attendu à 14h00 GMT, tandis que l'enquête mensuelle du cabinet privé ADP sur l'emploi devrait fournir de nouveaux éléments sur l'évolution du marché du travail avant la publication vendredi du rapport officiel sur l'emploi du département du Travail. Ce dernier a indiqué mardi, dans le cadre de l'enquête "Jolts", que les offres d'emplois étaient tombées en février à 9,9 millions, leur plus bas niveau depuis près de deux ans. Cette dernière statistique, qui s'ajoute au repli de l'indice ISM manufacturier du mois de mars aux Etats-Unis, publié lundi, renforce les craintes de récession alors que l'inflation pourrait être ravivée par la remontée des cours du pétrole après la décision de l'Opep+ de réduire sa production. Les contrats à terme donnent cependant à penser que la Réserve fédérale américaine (Fed) ne devrait plus relever ses taux d'intérêt et qu'elle pourrait même les baisser de plus de 60 points de base cette année. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse mardi à la suite d'indicateurs macroéconomiques alimentant les craintes de récession aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a cédé 0,59% à 33.403,04 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,58% à 4.100,68 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,52% à 12.126,33 points. Le secteur bancaire a en outre faibli après que le directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a prévenu dans une lettre aux actionnaires que la crise du secteur bancaire américain était toujours en cours et que l'impact de celle-ci se ferait ressentir pendant des années. Bank of America et Wells Fargo ont ainsi reculé de plus de 2%. Caterpillar, considéré comme l'un des piliers du secteur industriel, a cédé 5,4%, tandis que Virgin Orbit Holdings a plongé de plus de 23% après avoir déposé des documents de faillite. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a reculé de 1,68% à 27.813,26 points et le Topix, plus large, a reflué de 1,92% à 1.983,84 points à la clôture. Côté statistique macroéconomique, l'activité des services au Japon a progressé en mars à son rythme le plus élevé en plus de neuf ans (55,0 après 54,0 en février) mais celle des usines continue d'accuser une contraction, montrent les données PMI publiées mercredi. En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend 0,49% et le CSI 300 gagne 0,31%, tandis que l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) recule de 0,28%. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: Le groupe français de restauration collective Sodexo a annoncé mercredi envisager de se séparer de son activité Benefits & Rewards Services (BRS) et de la coter en Bourse au cours de l'année 2024. CHANGES Le dollar est inchangé face à un panier de devises de référence, à un creux de deux mois, après la faiblesse des dernières données économiques américaines. L'euro est stable à 1,0952 dollar après avoir touché la veille un pic de deux mois à 1,0973 dollar à la faveur notamment de la solidité surprise des exportations allemandes qui plaident pour de nouvelles hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE). Le dollar néo-zélandais a progressé de 1%, à 0,6383 dollar américain, soit un sommet de deux mois, après la décision inattendue de la banque centrale néo-zélandaise (RBNZ) de relever son taux directeur de 50 points de base à 5,25%, au plus haut depuis 14 ans, alors que le consensus Reuters prévoyait une hausse limitée à 25 points de base. TAUX Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans et deux ans progressent légèrement mercredi, à respectivement 3,3535% et 3,8685% après des replis de 9 points de base et de 14 points la veille liés à la baisse des offres d'emplois aux Etats-Unis. Les rendements du Bund allemand à dix ans sont pratiquement stables à 2,26% et 2,614%. PÉTROLE Les cours pétroliers continuent de bénéficier de la décision de l'Opep+ de réduire sa production. Les stocks de brut aux Etats-Unis ont en outre reculé d'environ 4,3 millions de barils la semaine dernière, selon des sources. Le rapport de l'Energy Information Administration sera publié à 14h30 GMT. Le Brent prend 0,39% à 85,27 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,33% à 80,98 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)