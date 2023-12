Bourse : Prudence en vue en Europe avant les banques centrales

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi en l'absence de catalyseur et à l'entame d'une semaine marquée par les réunions de politique monétaire de plusieurs grandes banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine (Fed). D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,13% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,14% et le FTSE 100 à Londres 0,02%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,09%. La Fed se réunit mardi pour deux jours et le marché s'attend largement à un nouveau statu quo sur ses taux après une décision similaire lors de la réunion de novembre. Au lendemain des décisions de la Fed, la Banque centrale européenne (BCE), la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque nationale suisse (BNS) rendront les leurs, et là encore aucun changement sur les taux n'est attendu pour ces trois banques centrales. Les investisseurs seront davantage à l'affût d'indices sur l'évolution à moyen et long terme du loyer de l'argent alors que les contrats à terme indiquent une baisse des taux de la BCE dès mars, de la Fed dès mai et de la BoE dès septembre. En attendant la publication mardi des prix à la consommation aux Etats-Unis, les dernières indicateurs macroéconomiques des deux côtés de l'Atlantique, notamment ceux liés au marché du travail et à la conjoncture, ont conforté une certaine efficacité de la transmission du durcissement monétaire des grandes banques centrales. Pour la séance du jour, aucun indicateur majeur ne figure à l'agenda, mais le compartiment obligataire, où les rendements en zone euro et aux Etats-Unis ont touché la semaine dernière des creux de plusieurs mois avant de remonter légèrement vendredi, devraient influer sur la tendance. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse vendredi alors que les investisseurs se sont montrés optimistes quant à un atterrissage en douceur de l'économie américaine après la publication du rapport mensuel du département du Travail. L'indice Dow Jones a gagné 0,36%, ou 130,49 points, à 36.247,87 points. Le S&P-500, plus large, a pris 18,78 points, soit 0,41%, à 4.604,37 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 63,98 points (0,45%) à 14.403,97 points. Le rapport mensuel du département du Travail publié vendredi a montré que l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en novembre, 199.000, mais le taux de chômage est descendu à 3,7%, tandis que la progression du salaire horaire moyen a ralenti à 4,0% sur un an. "La baisse du taux de chômage en particulier apaise les craintes d'une récession, et avec la hausse des salaires et des résultats, la thèse d'un atterrissage en douceur reste d'actualité", note Stuart Cole, chef macroéconomiste chez Equiti Capital. Aux valeurs, Nvidia et Meta Platforms, la maison-mère de Facebook, ont porté le Nasdaq. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain de 1,5% à 32.791,8 points après avoir perdu 3,4% la semaine dernière, son niveau le plus bas en un mois. Le Topix, plus large, a pris 1,47% à 2.358,55 points. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,65% En Chine, le SSE Composite de Shanghai progresse de 0,3% et le CSI 300 grappille 0,04%. Côté statistique économiques chinoises, les prix à la consommation dans le pays ont reculé de 0,5%, le repli le plus marqué depuis fin 2020, et ceux à la production de 3%. CHANGES/TAUX Le dollar est pratiquement inchangé (+0,06%) face à un panier de devises de référence L'euro fait également du surplace (+0,05%), à 1,0766 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,254 dollar (-0,05%). Le yen revient d'un sommet de quatre mois face au dollar, à 145,62 (-0,48%) contre 141,60 la semaine dernière. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,2525%, après avoir pris jusqu'à 12 points vendredi en réaction à la publication du rapport sur l'emploi américain. Il reste cependant toujours à bonne distance du pic de 16 ans à 5,021% touché le 23 octobre. PÉTROLE Le marché pétrolier remonte un peu après un repli de 3,9% sur la semaine écoulée qui a précipité le brut à un creux de cinq mois dans un contexte de doutes sur la capacité de tous les membres de l'Opep+ à s'en tenir aux quotas de réductions des extractions. Le Brent avance de 0,80% à 76,45 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,73% à 71,75 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)