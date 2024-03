Bourse : Prudence en vue en Europe après les records et avant une semaine chargée

Bourse : Prudence en vue en Europe après les records et avant une semaine chargée













Crédit photo © Reuters

par Blandine Henault PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement lundi à l'ouverture, avant une semaine riche en évènements et alors que les indices actions évoluent sur des plus hauts. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,13% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,09% pour le Dax à Francfort, un repli de 0,25% pour le FTSE à Londres et un gain de 0,14% pour le Stoxx 600. Le CAC 40 reste non loin d'un plus haut historique touché jeudi, tandis que le Nikkei a dépassé lundi pour la première fois de son histoire les 40.000 points et que Wall Street a clôturé vendredi sur des records. Les résultats d'entreprises, l'enthousiasme autour de la thématique de l'IA et les anticipations autour d'une baisse prochaine des taux d'intérêt des grandes banques centrales soutiennent les actifs risqués. A lire aussi... Les attentes de baisse des taux, contrariées en ce début d'année, pourraient encore évoluer cette semaine avec la réunion de politique monétaire, jeudi, de la Banque centrale européenne (BCE). Un statu quo sur les taux est largement attendu tout comme une révision à la baisse de la prévision d'inflation, ce qui pourrait signaler une baisse à venir du coût du crédit. "L'attention se portera sur les changements apportés aux projections macroéconomiques et sur le ton, qui devrait être 'dovish' mais prudent - dans une posture de gestion des risques qui devrait indiquer juin pour la première baisse des taux", estiment les analystes de NatWest Markets dans une note. Autre grand rendez-vous de la semaine, l'audition au Congrès (mardi et mercredi) du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et la publication (vendredi) des chiffres de l'emploi américain, toujours très attendus. A WALL STREET La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi avec de nouveaux records pour le S&P-500 et le Nasdaq, toujours portés par la frénésie autour des valeurs liées à l'intelligence artificielle et la baisse des rendements obligataires. L'indice Dow Jones a gagné 0,23%, à 39.087,38 points. Le S&P-500 a pris 0,80%, à 5.137,08 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,14% à 16.274,94 points. Les futures sur les trois indices signalent pour l'heure une quasi-stabilité pour le Nasdaq et un léger repli pour le Dow Jones et le S&P. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,5% à 40.103,23 points, un nouveau plus haut historique en clôture à la faveur de la progression des valeurs technologiques. En Chine, la prudence est de mise avant l'ouverture mardi de la session annuelle du Congrès national du peuple, le Parlement chinois, qui alimente de grands espoirs de voir la deuxième puissance économique mondiale adopter de nouvelles mesures de relance. Est également fixé traditionnellement à cette occasion l'objectif de croissance du produit intérieur brut (PIB), qui sera encore sans doute de 5% pour cette année. L'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,14%, le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale abandonne 0,17%. CHANGES/TAUX Les variations sont limitées sur le dollar et les rendements américains après le repli la semaine dernière liés notamment aux chiffres d'inflation PCE aux Etats-Unis. Le billet vert est inchangé face à un panier de devises de référence tandis que le taux des Treasuries à dix ans prend plus de deux points de base, à 4,2072%. PÉTROLE Les cours du brut réagissent peu aux annonces de l'Opep+ dont les membres ont convenu dimanche de prolonger l'accord actuel de réduction de la production de brut jusqu'à la fin du deuxième trimestre afin d'éviter une offre excédentaire. Le baril de Brent est stable à 83,56 dollars et celui du brut léger américain (WTI) recule de 0,14% à 79,86 dollars. (Rédigé par Blandine Hénault)