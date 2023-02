Bourse : Prudence en Europe, inquiétudes sur les taux

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues stables ou en légère baisse à l'ouverture mercredi dans un contexte de regain des craintes d'une remontée prolongée des taux d'intérêt après la statistique mensuelle de l'inflation aux Etats-Unis qui a été diversement appréciée par les marchés. Les contrats à terme sur indices suggèrent une quasi-stabilité (+0,01%) pour le CAC 40 à Paris, un repli de 0,12% pour le Dax à Francfort, une baise de 0,04% pour le FTSE 100 à Londres et un recul de 0,19% pour l'EuroStoxx 50. La séance devrait de nouveau être dominée par les interrogations sur les politiques des banques centrales au lendemain de la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis qui ont montré à la fois une accélération sur un mois et un ralentissement en rythme annuel, laissant perplexes les investisseurs. Deux responsables de la Réserve fédérale américaine, Lorie Logan et Thomas Barkin, ont cependant déclaré dans la foulée de cette publication que la Fed devrait continuer à relever le coût du crédit pour juguler suffisamment l'inflation, peut-être au-dessus du pic des taux actuellement imaginé par les marchés. Avant la publication de l'inflation américaine, une enquête Reuters a montré que la Fed pourrait augmenter ses taux au moins à deux reprises cette année, mais les traders anticipent désormais trois hausses de taux et un pic à 5,25%-5,50% d'ici juillet, voire juin, contre 4,50%-4,75% actuellement. En Europe, le gouverneur de la Banque centrale d'Irlande, Gabriel Makhlouf, a déclaré que la Banque centrale européenne (BCE) pourrait porter ses taux d'intérêt au-delà de 3,5% et les maintenir à ce niveau cette année face à une inflation jugée encore trop élevée. Une intervention de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, est attendue ce mercredi à l'occasion d'un débat au Parlement européen. En Grande-Bretagne, la hausse des prix à la consommation (CPI) a ralenti plus que prévu en janvier sur un an avec un indice à 10,1% contre 10,5% en décembre, selon les statistiques officielles publiées mercredi. Sur le plan conjoncturel, les investisseurs prendront note ce mercredi des données mensuelles sur la production industrielle en zone euro et aux Etats-Unis ainsi que des chiffres américains des ventes au détail du mois de janvier. Outre ces indicateurs macroéconomiques, la séance pourrait être rythmée par les publications financières de Carrefour, Kering, Heineken, Barclays, Cisco ou encore Kraft Heinz. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Nasdaq ayant terminé dans le vert, après la publication des prix mensuels à la consommation aux Etats-Unis qui ont alimenté l'idée que la Fed va continuer à relever les taux d'intérêt dans les mois à venir. L'indice Dow Jones a cédé 0,46%, ou 164,41 points, à 34.089,40 points. Le S&P-500, plus large, a décliné de 0,03%, à 4.136,17 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,57% à 11.960,15 points. Côté valeurs, Tesla a enregistré une hausse de près de 8%, ce qui porte sa progression depuis le début de l'année à plus de 60%, après avoir perdu les deux-tiers de sa valeur en 2022. Boeing a vu son titre bondir à un pic en plus d'un an à la faveur d'une commande d'Air India pour 220 appareils. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en repli de 0,37% et le Topix, plus large, a cédé 0,27%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai a abandonné 0,39% et le CSI 300 a reculé de 0,52%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) refluait de 1,4%. TAUX Le taux américain à deux ans se stabilise mercredi à 4,614% après avoir grimpé la veille de neuf points en réaction à la statistique de l'inflation. Celui à dix ans recule d'un point de base, à 3,745% après un pic à 3,799% mardi. En Europe, les rendements du Bund allemand à dix ans et à deux ans s'affichent respectivement à 2,41% et 2,84% au lendemain d'une forte hausse de plus de sept points et de près de huit points. CHANGES Le dollar progresse (+0,26%) mercredi face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro fléchit à 1,0712 dollar (-0,21%). La livre sterling se traite à 1,2102 dollar (-0,61%) après les chiffres de l'inflation britannique. PÉTROLE Le marché pétrolier est affecté par des signes d'une hausse de l'offre et d'un ralentissement la demande: le Brent perd 0,95% à 84,77 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,04% à 78,24 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 FÉVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Production industrielle décembre -0,8% +1,0% - sur un an -0,7% +2,0% USA 13h30 Ventes au détail janvier +1,8% -1,1% - sur un an n.d. +6,02% USA 14h15 Production industrielle janvier +0,5% -0,7% - sur un an n.d. +1,65% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)