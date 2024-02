Bourse : Prudence en Europe au gré des résultats et avant Nvidia et la Fed

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sur une note prudente mercredi dans les premiers échanges, avant les publications très attendues dans la soirée des résultats de Nvidia et du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). La séance est aussi animée par quelques publications de résultats d'entreprises. À Paris, le CAC 40 cède 0,05% à 7.791,10 points vers 08h20 GMT. En tête de l'indice, Carrefour grimpe de 3,43% après la publication de ses résultats annuels. Saint-Gobain réagit peu (-0,55%) aux informations de l'agence Bloomberg sur des discussions en cours pour racheter l'australien CSR. A lire aussi... A Londres, le FTSE 100 cède 0,44%, pénalisé par les replis de HSBC (-7,14%) et de Glencore (-4,27%) après leurs résultats. A Francfort, le Dax avance de 0,26% avec la progression de Fresenius (+4,3%) porté par ses résultats trimestriels. L'indice EuroStoxx 50 est stable, le FTSEurofirst 300 recule de 0,09% et le Stoxx 600 de 0,27%. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)