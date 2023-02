Bourse : Prudence de mise avant l'inflation américaine

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement à l'ouverture mardi à quelques heures de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis Les contrats à terme donnent une hausse de 0,11% pour le CAC 40 parisien, de 0,09% pour le FTSE à Londres et de 0,05% pour le Dax à Francfort. Le grand rendez-vous de la semaine sera la publication, à 13h30 GMT, des statistiques mensuelles des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis. L'indice est attendu en hausse de 0,5% en janvier par rapport au mois précédent, ce qui marquerait une accélération après la progression de 0,1% en décembre, et sa hausse en rythme annuel devrait revenir à 6,2% après 6,5% selon le consensus Reuters. Les statistiques seront évidemment analysées pour évaluer dans quelle mesure le resserrement de la politique de la Réserve fédérale permet de maîtriser l'inflation. "En cas de chiffres au-dessus des attentes, les traders penseront qu'il s'agit moins d'un événement ponctuel que d'une tendance, ce qui pourrait avoir un impact plus prononcé sur les anticipations concernant le taux terminal", a déclaré SPI Asset Management. Le marché prévoit que les taux américains culmineront à environ 5,2% en juillet et boucleront l'année à 4,9%. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse lundi dans un contexte pourtant teinté d'attentisme avant les chiffres de l'inflation. L'indice Dow Jones a gagné 1,11%, ou 376,66 points, à 34.245,93 points, le Standard & Poor's 500 a pris 46,83 points, soit 1,14% à 4.137,29 points et le Nasdaq Composite a avancé de 173,67 points (1,48%) à 11.891,789. La tendance a également été soutenue par les grosses capitalisations technologiques qui ont contribué à la surperformance du Nasdaq. Meta, maison mère de Facebook, a gagné 3,03%, les investisseurs saluant la publication dimanche d'un article du Financial Times faisant état de nouvelles suppressions de postes. EN ASIE Le Nikkei, effaçant ses pertes de la veille, a gagné 0,64% dans l'attente des prix à la consommation aux Etats-Unis. L'économie japonaise est revenue en territoire de croissance sur la période octobre-décembre (+0,6% en rythme annualisé) après s'être contractée au trimestre précédent, montrent des données gouvernementales, signalant que le pays se remet enfin des séquelles provoquées par la crise sanitaire. Les marchés chinois ont fini proches de l'équilibre, les tensions sino-américaines ayant freiné l'appétit pour le risque tandis que l'espoir d'une reprise économique du pays s'essouffle. L'indice CSI 300 a terminé stable et la Bourse de Shanghaï a pris 0,3%. TAUX Les rendements des bons du Trésor américain affichent une baisse modérée avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis: le dix ans cède environ deux points de base sous 3,7% et le deux ans recule d'autant, à 4,5116%. Le dix ans allemand baisse également, autour de 2,35%. CHANGES Le dollar accentue son repli face à un panier de grandes devises (-0,21%) et l'euro monte légèrement, à 1,0732. Le yen prend 0,3% face au billet vert après la nomination par le gouvernement japonais de l'universitaire Kazuo Ueda comme prochain gouverneur de la banque centrale, un choix surprise qui alimente l'hypothèse d'un virage dans la politique monétaire. "(Kazuo) Ueda va probablement se concentrer sur la théorie et l'analyse empirique pour guider la politique monétaire", a déclaré Naomi Muguruma, économiste senior chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Je ne pense pas qu'il poursuivra sans rien faire une politique qui n'a pas fonctionné et dont les effets secondaires se multiplient". PÉTROLE Le marché pétrolier recule après la confirmation par les Etats-Unis de la prochaine vente de 26 millions de barils de ses réserves stratégiques, une décision mandatée par le Congrès il y a plusieurs années. La vente annoncée lundi va probablement temporairement ramener les réserves américaines à leur plus bas depuis 1983. Le Brent perd 0,57% à 86,12 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,96% à 79,37 dollars. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)