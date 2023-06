Bourse : perspectives de marché 2023 des gérants et analystes

PARIS, 28 juin (Reuters) - Récapitulatif des vues de marchés des sociétés de gestion et banques d'investissement pour 2023 : * La dynamique d'inflation sera clé pour les actions au second semestre-Dorval AM * Prudence sur les actions au S2, "quality" et "growth" à privilégier-Goldman Sachs AM * Les marchés action jouent leur propre partition-Tikehau * Le scénario d'une récession est prématuré mais un ralentissement économique inévitable-JPMorgan * Sur les marchés US, le risque de récession remplace l'inquiétude sur les taux-IG * Les banques centrales devront faire plus pour contrer l'inflation-Carmignac * Les marchés actions US suspendus à la performance des valeurs "tech" * La dégradation des perspectives économiques pèse sur les actifs risqués-Pictet AM * L'action des banques centrales en 2023 sera dictée par les marchés du travail-Axa IM * 3 QUESTIONS À-L'Europe boursière offre encore de belles opportunités-Berenberg * Les actions européennes pourraient reculer de 10% au cours de l'été-Morgan Stanley * Le Stoxx 600 pourrait gagner 9% d'ici mi-2024, selon Citi (Equipe marchés)