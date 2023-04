Bourse : Ouverture stable en vue en Europe avec une pluie de résultats

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sur une note stable mercredi, l'indice Stoxx 600 évoluant proche d'un sommet de 14 mois, alors que plusieurs grandes entreprises en Europe et aux Etats-Unis publient leurs comptes trimestriels. Les contrats à terme sur indices suggèrent un gain de 0,04% pour le CAC 40 à Paris, qui a inscrit la veille en séance un nouveau record à 7.559,35 points. Le Dax à Francfort est attendu en repli de 0,01%, tandis que le FTSE 100 à Londres pourrait grignoter 0,03%. Une hausse de 0,02% est prévue sur l'EuroStoxx 50. Dans le secteur du luxe, après les résultats la semaine dernière de LVMH et Hermès, L'Oréal publiera à la clôture de la Bourse de Paris ses comptes du premier trimestre. Avant cela, le marché aura pris connaissance des publications en Europe d'OVH Groupe, FDJ et du néerlandais ASML, tandis qu'aux Etats-Unis celles de Morgan Stanley, Tesla, AT&T, IBM ou encore Dow sont prévues. Alors que le marché table, selon les données de Refinitiv, sur une baisse de 4,8% sur un an des bénéfices des sociétés du S&P-500 au premier trimestre, certains experts redoutent que le ralentissement de l'économie s'observe également sur les résultats des entreprises. "Nous nous attendons à ce que les bénéfices soient vraiment affectés. C'est une sorte de ralenti qui survient dans une période de récession et cette récession des bénéfices est vraiment en quelque sorte le prochain couperet à tomber", a déclaré Brandon Pizzurro, directeur des investissements chez Guidestone Capital Management. Les investisseurs ont également le regard tourné vers la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que son Livre beige, qui sert de base de travail au comité de politique monétaire (FOMC) en vue de la réunion des 2 et 3 mai, sera publié à 18h00 GMT. A cet égard, les derniers commentaires autorisés des responsables de la Fed seront à surveiller avant la période de silence prévue à partir du week-end en amont de cette réunion. Côté indicateurs économiques en Europe, les données définitives sur l'inflation en zone euro en mars seront publiées à 09h00 GMT alors que le chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE), Philip Lane, a défendu mardi une nouvelle hausse des taux d'intérêt lors de la réunion du 4 mai, soulignant que l'ampleur de ce relèvement dépendrait des données reçues, notamment dans l'enquête auprès des banques de la zone euro. Goldman Sachs a relevé mardi le pic du taux de dépôt de la BCE à 3,75% contre 3,5% auparavant, invoquant le reflux des craintes sur les banques et les propos globalement "hawkish" (restrictifs) des responsables de la BCE. Les prix à la consommation en Grande-Bretagne en mars sont, pour leur part, prévus à 06h00 GMT et le consensus Reuters prévoit un ralentissement de la hausse à 0,5% sur un mois et 9,8% sur un an. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, avec seul le S&P-500 marginalement dans le vert, les gains de grandes valeurs technologiques ayant été atténués par la déception des investisseurs concernant Johnson & Johnson et Goldman Sachs. L'indice Dow Jones a cédé 0,03%, ou 10,55 points, à 33.976,63 points. Le S&P-500, plus large, a pris 3,55 points, soit 0,09%, à 4.154,87 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 4,31 points (0,04%) à 12.153,41 points. Goldman Sachs a reculé de 1,7% après avoir publié un bénéfice trimestriel en chute de 19%. Parmi les principaux secteurs du S&P-500, les technologies ont fini en hausse de 0,4%, portées par le bond de Nvidia après que HSBC a relevé à "acheter" sa recommandation pour le fabricant de semi-conducteurs. Le secteur de la santé a quant à lui décliné de 0,7%, plombé par le recul de 2,8% de Johnson & Johnson à la suite de l'avertissement du groupe pharmaceutique sur la hausse des coûts provoquée par l'inflation. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei recule de 0,31% à 28.570,84 points et le Topix, plus large, reflue de 0,21% à 2.036,64 points à l'approche de la clôture. En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,21% et le CSI 300 cède 0,4%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) revient d'un pic de deux mois touché lundi et perd 0,5%. CHANGES/TAUX Le dollar est stable (+0,08%) mercredi face à un panier de devises de référence après un repli de 0,36% la veille, tandis que l'euro, en baisse de 0,05%, se traite à 1,0966 dollar. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à trois mois s'affiche à 5,2079% contre 3,5813% pour le dix ans alors que l'inversion de courbe entre ces deux échéances a atteint 160 points de base, la plus marquée depuis 1981. PÉTROLE Le marché pétrolier varie peu, les investisseurs évaluant l'impact d'une hausse attendue des taux de la Fed sur la demande: le Brent cède 0,27% à 84,54 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,22% à 80,68 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)