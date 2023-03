Bourse : Ouverture attendue prudente en Europe en l'absence de catalyseur

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement à l'ouverture mercredi en l'absence de nouveaux catalyseurs, le rebond des banques s'estompant désormais et laissant place aux interrogations sur l'évolution de la conjoncture, les taux d'intérêt et l'inflation. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,36% pour le CAC 40 à Paris, de 0,38% pour le Dax à Francfort, de 0,08% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,41% pour l'EuroStoxx 50. Alors qu'une grande partie des craintes autour des banques reflue depuis lundi avec l'annonce du rachat des actifs de Silicon Valley Bank (SVB) par First Citizens Bank, le marché est désormais dans l'attente de nouveaux éléments dans le secteur comme en témoigne la volatilité sur les indices boursiers. "Les investisseurs n'ont pas complètement perdu leur anxiété (...) et les signes d'une grande refonte de la réglementation risquent de peser sur le secteur jusqu'à ce que des détails émergent", a déclaré Robert Carnell, directeur d'études pour la région Asie-Pacifique chez ING. Auditionné mardi par une commission sénatoriale, Michael Barr, le vice-président de la Réserve fédérale américaine (Fed), a déclaré que SVB avait eu une gestion "désastreuse" des risques avant sa faillite, tandis qu'Andrea Enria, responsable de la supervision du secteur bancaire au sein de la Banque centrale européenne (BCE), a souligné en début de semaine la nécessité d'une surveillance accrue du secteur au regard des récentes turbulences. Sur le plan macroéconomique, alors que le marché redoute une récession de l'économie au regard des secousses sur les banques, les investisseurs prendront connaissance en fin de semaine des données définitives du produit intérieur brut (PIB) aux Etats-Unis au quatrième trimestre, des indices ISM de février de l'activité des services et de l'indice des prix PCE de février, mesure privilégiée de l'inflation par la Fed. Les marchés évaluent avec une probabilité de 51% un statu quo sur les taux de la Fed lors de sa prochaine réunion, selon le baromètre FedWatch de CME Group. Cette probabilité était de 60% mardi. Hormis le moral des consommateurs en Allemagne et en France, l'agenda du jour est pratiquement vide. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: A WALL STREET La Bourse de New York a fini en légère baisse mardi pénalisée notamment par une prise de bénéfice sur les valeurs technologiques, récemment performantes. L'indice Dow Jones a cédé 0,12%, ou 37,83 points, à 32.394,25 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 6,26 points, soit 0,16%, à 3.971,27 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 52,76 points (0,45%) à 11.716,08 points. Après avoir reculé vendredi dernier à des creux inédits en six mois, les rendements des bons du Trésor américain ont rebondi dans le sillage de l'optimisme, certes mesuré, des investisseurs à propos de la santé du secteur bancaire américain. Les mouvements dans l'obligataire ont provoqué le recul des géants technologiques, dont Apple et Microsoft. A contre-courant de la tendance, Alibaba Group Holding a bondi de 14,3%, le géant chinois ayant annoncé se scinder en six unités distinctes. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 0,89% à 27.762,48 points et le Topix, plus large, prend de 1,12% à 1.988,65 points à l'approche de la clôture. En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,08%, tandis que le CSI 300 gagne 0,25%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) s'octroie 0,82%. CHANGES/TAUX Aux changes, le dollar remonte de 0,16% face à un panier de devises de référence après deux séances consécutives de repli. L'euro se traite à 1,0836 dollar (-0,06%) Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable à 3,5658% mais celui à deux ans gagne encore plus de deux points de base, à 4,0907% après les fortes hausses de la veille. PÉTROLE Le marché pétrolier progresse pour la troisième séance consécutive, toujours soutenu par les craintes sur l'approvisionnement après la suspension des exportations de brut du Kurdistan irakien. Le Brent gagne 0,36% à 78,93 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,64% à 73,67 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard)