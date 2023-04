Bourse : Optimisme confirmé sur les actions avant l'inflation américaine et la Fed

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse mercredi et les Bourses européennes évoluent également dans le vert à mi-séance dans un contexte d'optimisme prudent avant les chiffres mensuels de l'inflation américaine et le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,25% pour le Dow Jones, de 0,18% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,04% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40, qui évolue sur un plus haut historique, prend 0,44% à 7.422,98 points vers 10h40 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,31% et à Londres, le FTSE gagne 0,69%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,36%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro, qui a touché un sommet depuis juillet 2001 à 4.015,41 points, s'octroie 0,23%. Le Stoxx 600 monte de 0,33%. Après le rapport sur l'emploi américain, tous les regards sont tournés vers les données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de mars prévus à 12h30 GMT. Le consensus Reuters prévoit un ralentissement de l'inflation globale à 5,2% sur un an mais une accélération des prix de base (core CPI) en rythme annuel à 5,6%. Le compte rendu de la réunion des 21 et 22 mars de la Fed est, lui, prévu à 18h00 GMT. En attendant, les marchés monétaires tablent avec une probabilité de 73% sur un relèvement des taux de la Fed de 25 points de base en mai, puis une pause, avant une baisse de 40 points de base d'ici la fin de l'année. Le président de la Réserve fédérale de Philadelphie, Patrick Harker, a estimé mardi que la banque centrale américaine pourrait bientôt en avoir fini avec la hausse du coût du crédit, les "fed funds" étant actuellement dans une fourchette de 4,75%-5,00%. En zone euro, où le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a mis en garde mardi contre un risque d'enlisement de l'inflation au-dessus de 2%, une intervention de Luis de Guindos, vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), prévue dans la journée, sera particulièrement suivie. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE L'automobile (+0,91%) et les compartiments défensifs de l'immobilier (+1,15%) et des services aux collectivités (+0,77%) alimentent la tendance positive. A Paris, Unibail Rodamco, en hausse de 1,81% réalise la deuxième meilleure performance du CAC 40, derrière Vivendi (+2,10%). Dans le secteur du luxe, où LVMH (-0,03%) doit publier ses résultats trimestriels après la clôture, L'Oréal cède 1,04% après l'abaissement de la recommandation de Deutsche Bank à "conserver" contre "acheter" sur la valeur. Scor prend 3,43% après la présentation de ses objectifs annuels aux normes IFRS 17. Selon Tryfonas Spyrou, analyste chez Berenberg, ces nouveaux objectifs montrent que l'action Scor reste "très bon marché", se négociant avec une décote de 46% par rapport à sa nouvelle valeur définie. Ailleurs en Europe, le constructeur suédois de camions AB Volvo bondit de 8,25% à la faveur d'un bénéfice record au premier trimestre. CHANGES Le dollar recule légèrement (-0,08%) face à un panier de devises de référence dans l'attente de l'inflation américaine. Ces données "pourraient faire la différence entre une hausse de 25 points de base ou une pause lors de la prochaine réunion de la Fed en mai", estime Matt Simpson, analyste marchés chez City Index. L'euro se traite à 1,0929 dollar (+0,17%) et la livre sterling à 1,2416 dollar (-0,09%). Le bitcoin cède du terrain à 30.017,48 dollars (-0,58%) au lendemain de son pic de dix mois à 30.438 dollars. TAUX Les rendements obligataires, en léger recul dans les échanges en matinée, s'orientent désormais à la hausse : le taux du Bund allemand à dix ans prend environ trois points de base, à 2,328%, et celui des bons du Trésor américain de même échéance se négocie à 3,4506% (+2 points). PÉTROLE L'attentisme prévaut également sur le marché pétrolier où le Brent grappille 0,29% à 85,86 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,20% à 81,69 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)