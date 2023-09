Bourse : Novo Nordisk, première capitalisation européenne devant LVMH !

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk a détrôné vendredi LVMH de sa place de première capitalisation boursière en Europe, que le groupe de luxe français occupait depuis deux ans et demi. LVMH, le plus grand groupe de luxe au monde, a souffert des inquiétudes concernant les perspectives de croissance de l'économie chinoise. Le groupe pharmaceutique a quant à lui bénéficié ces dernières semaines de l'optimisme des investisseurs concernant le marché de plus en plus lucratif des médicaments contre l'obésité. À 0843 GMT, Novo Nordisk affichait une capitalisation boursière de 421 milliards de dollars (387,9 milliards d'euros), y compris les actions non cotées, selon les données de Refinitiv et les informations fournies par l'entreprise. LVMH avait pour sa part une capitalisation boursière de 420,97 milliards de dollars à la même heure. Le groupe du milliardaire Bernard Arnault était la première capitalisation boursière en Europe depuis février 2021, date à laquelle il avait délogé Nestlé de la première place. Novo Nordisk a déclaré au début du mois d'août que selon une étude, son médicament Wegovy contre l'obésité réduisait le risque de maladies cardiaques de 20%, ce qui a fait s'envoler le cours de l'action. Le titre Novo Nordisk a pratiquement triplé au cours des trois dernières années, tandis que celui du propriétaire de Louis Vuitton et Dior a doublé. (Reportage Lucy Raitano ; version française Diana Mandiá)