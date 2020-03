Bourse: Nouvelle séance noire à New York, le Dow Jones perd 13,21%

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a connu une nouvelle journée noire lundi, emportée par les craintes de conséquences économiques encore plus négatives que prévu de la pandémie de coronavirus, ce malgré les efforts des banques centrales.

Le Dow Jones a perdu 13,21% ou 3.061,70 points, à 20.123,92 points, selon des données encore provisoires. Le S&P 500 a cédé 12,07% et le Nasdaq 12,46%.

