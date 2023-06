Bourse : Nouvelle séance de pause pour les actions

Bourse : Nouvelle séance de pause pour les actions













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini proches de l'équilibre mercredi, une partie des investisseurs préférant rester sur la touche alors que l'attention se tourne vers l'inflation américaine et la réunion de la Réserve fédérale attendues la semaine prochaine. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,09% à 7.202,79 points. Le Footsie britannique a cédé 0,05% et le Dax allemand a abandonné 0,2%. L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,08%, le FTSEurofirst 300 de 0,19% et le Stoxx 600 de 0,19%. Les chiffres mensuels en baisse du commerce extérieur chinois publiés en début de journée inquiétent avec le recul plus marqué que prévu des exportations (-7,5% contre -0,4% pour le consensus Reuters), ce qui reflète aux yeux de nombreux experts l'impact du ralentissement économique. À la Bourse de New York, au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones grignotait 0,14%, le S&P-500 reculait de 0,12% et le Nasdaq Composite de 0,48%. Les marchés pourraient rester dans une position d'attente jusqu'à la publication la semaine prochaine de deux rendez-vous phares pour les investisseurs: l'inflation américaine pour le mois de mai (mardi) et les conclusions de deux jours de réunion du comité de la Fed (mercredi). L'enquête Reuters auprès d'économistes montre qu'une large majorité des participants anticipent un statu quo de la banque centrale. Les avis sont plus partagés en ce qui concerne sur la réunion de juillet. "Les marchés évaluent une probabilité relativement faible d'une hausse en juin et accordent plus de crédit à une hausse en juillet", ont déclaré les économistes de Citi. "Mais ailleurs la politique monétaire illustre à la fois le péril économique d'une pause prématurée et le risque d'une résurgence de l'inflation à même de provoquer des hausses de taux surprises", ont-ils poursuivi, citant les banques centrales d'Australie et du Canada en exemple. Cette dernière, en pause depuis janvier, a décidé de porter son taux directeur à 4,75% face notamment à la réaccélération de l'indice CPI, une consommation étonnamment résistante, la reprise de la demande de services et un marché du travail tendu. VALEURS En Bourse, le secteur de la distribution (+2,01%) a affiché la plus forte hausse du jour, porté par Inditex dont l'indice a pris 5,69%. Le propriétaire des marques Zara et Massimo Dutti a publié une croissance de son bénéfice net trimestriel supérieure aux attentes. A Londres, Vodafone a gagné 2,03% après une information Reuters selon laquelle le groupe et Hutchison sont dans la dernière phase du projet d'un accord de fusion de leurs opérations britanniques. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat montent après la décision de la Banque du Canada de relever son taux d'un quart de point, "rappelant aux marchés que le cycle de hausses n'est pas terminé", a souligné Pooja Kumra, stratège de la banque TD. Aux Etats-Unis, le dix ans allemand monte à 3,77% contre 3,7% e clôture mardi. Son équivalent allemand a fini la journée à 2,443%, en hausse de sept points de base. CHANGES Le dollar est stable face aux autres grandes devises, dans l'attente de la réunion de la Fed et de l'inflation américaine la semaine prochaine. L'euro s'échange autour de 1,0705 dollar. Les cryptomonnaies restent sous pression après les poursuites engagées par la SEC, le gendarme de Wall Street, contre Coinbase et Binance pour ne pas avoir déclaré leur plate-forme d'échange aux Etats-Unis. Le bitcoin, à 26.298 dollars, perd 3,44%. Le jeton BNB de Binance abandonne 5,48%. PÉTROLE Le marché pétrolier reste soutenu par l'engagement inattendu de l'Arabie saoudite à réduire davantage son offre en juillet. Le Brent gagne 1,55% à 77,47 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,77% à 73,01 dollars. (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)